У мережі показали відео зневодненого Північно-Кримського каналу

12 березня 2021 , 17:23
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На території тимчасово окупованого Криму ситуація із запасом води не покращується. Наразі у мережі опублікували докази того, що Північно-Кримський канал – зневоднений.

У соцмережі TikTok опублікували відео, на якому видно, що в раніше заповненому водою Північно-Кримському каналі – виросла трава. Відповідні кадри зафіксували 11 березня 2021 року.

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Водночас відеоматеріал свідчить про те, що ситуація із водою у каналі – критична. Автор відео зазначив: "Раніше це (Північно-Кримський канал – 24 канал) була потужність".

Зневоднений Північно-Кримський канал: дивіться відео

Після припинення постачання води з материкової України на півострів, ситуація з прісною водою в Криму лише погіршується, окупанти не можуть справитися з проблемою, тож назріває екологічна катастрофа. ЗМІ продовжують повідомляти про пересихання водосховищ на території півострова.

Які водойми в Криму пересохли

Припинення постачання води в Крим: головне

  • Після початку окупації Росією Криму – материкова Україна припинила водопостачання до півострова, з 2014 року ситуація з водою там значно погіршилася.
  • В Україні запевнили, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.
  • Наразі відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія, мовиться у міжнародному праві.