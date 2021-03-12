У мережі показали відео зневодненого Північно-Кримського каналу

На території тимчасово окупованого Криму ситуація із запасом води не покращується. Наразі у мережі опублікували докази того, що Північно-Кримський канал – зневоднений.

У соцмережі TikTok опублікували відео, на якому видно, що в раніше заповненому водою Північно-Кримському каналі – виросла трава. Відповідні кадри зафіксували 11 березня 2021 року.

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Водночас відеоматеріал свідчить про те, що ситуація із водою у каналі – критична. Автор відео зазначив: "Раніше це (Північно-Кримський канал – 24 канал) була потужність".

Зневоднений Північно-Кримський канал: дивіться відео

Після припинення постачання води з материкової України на півострів, ситуація з прісною водою в Криму лише погіршується, окупанти не можуть справитися з проблемою, тож назріває екологічна катастрофа. ЗМІ продовжують повідомляти про пересихання водосховищ на території півострова.

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