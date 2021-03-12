У мережі показали відео зневодненого Північно-Кримського каналу
На території тимчасово окупованого Криму ситуація із запасом води не покращується. Наразі у мережі опублікували докази того, що Північно-Кримський канал – зневоднений.
Джерело:Тікток користувача gul_ivan
У соцмережі TikTok опублікували відео, на якому видно, що в раніше заповненому водою Північно-Кримському каналі – виросла трава. Відповідні кадри зафіксували 11 березня 2021 року.
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Водночас відеоматеріал свідчить про те, що ситуація із водою у каналі – критична. Автор відео зазначив: "Раніше це (Північно-Кримський канал – 24 канал) була потужність".
Зневоднений Північно-Кримський канал: дивіться відео
Після припинення постачання води з материкової України на півострів, ситуація з прісною водою в Криму лише погіршується, окупанти не можуть справитися з проблемою, тож назріває екологічна катастрофа. ЗМІ продовжують повідомляти про пересихання водосховищ на території півострова.
Які водойми в Криму пересохли
- На території кримського півострова через посуху висох водоспад Су-Учхан.
- Одне з найгарніших в Україні озер Три Сестри – повністю висохло. Розташоване поблизу Севастополя Чорноріченське водосховище – перетворилось на калюжу.
- На дні Генеральського озера почали рости дерева. Водночас Сімферопольське водосховище обросло рослинністю.
Припинення постачання води в Крим: головне
- Після початку окупації Росією Криму – материкова Україна припинила водопостачання до півострова, з 2014 року ситуація з водою там значно погіршилася.
- В Україні запевнили, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.
- Наразі відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія, мовиться у міжнародному праві.
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