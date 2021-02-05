"Атмосфера страху": у мережі почали публікувати імена журналістів каналів Медведчука

5 лютого 2021 , 03:34
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У мережі почали збирати та публікувати базу журналістів, які працюють чи колись працювали на телеканалах "112 Україна", NewsOne, ZIK. Дані для бази використовують із відкритого доступу.

Джерело: 24 канал

Інформацію про журналістів телеканалів, заблокованих через санкції, розмістили в документі на Google-диску. Також їх публікують у телеграмі "Пропагандисти Медведчука".

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Що відомо про публікацію даних журналістів "112 Україна", NewsOne та ZIK

4 лютого у фейсбуці з'явився пост активіста Сергія Стерненка. "Після запровадження санкцій проти телеканалів Медведчука бродячі пропагандисти, які обслуговували окупантів на зіку, ньюзвані та 112, можуть почати вдавати з себе порядних людей та піти в якесь нормальне медіа", – написав Стерненко.

На його думку, дехто з тих людей "будуть приховувати факти своєї роботи на згаданих телеканалах". Але оскільки вони "свідомо працювали на агресора", то про них не слід забувати.

Є думка створити реєстр всіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, та поширити ці дані серед широкого загалу, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу,
– заявив Сергій Стерненко.

До цієї справи він закликав добровольців, "які будуть збирати інформацію" та "вносити її у таблицю". Стерненко запевнив, що "в цьому нема нічого протиправного", оскільки працювати волонтери будуть "із відкритими даними, які пропагандисти самі ж публічно поширювали".

  • Підсумував свій пост активіст нагадуванням, що "російська пропагандистка Сімоньян кличе до себе на роботу рабів Медведчука". "Гарна ідея, але реалізовувати треба тільки разом із подальшим переїздом рабів до Росії. А наша ініціатива їм у цьому може допомогти", – написав він.

Невдовзі після цього у телеграм-каналі PavlovskyNews з'явилася інформація, що у мережі вже почали публікувати дані журналістів, які працювали або працюють досі на телеканалах Тараса Козака (а фактично – Віктора Медведчука) "112 Україна", NewsOne та ZIK:

  • Зокрема, у документі на Google-диску вказані "посада і час початку роботи".
  • Також з'явився телеграм-чат, де викладають фото журналістів.

На сайті comments.ua зауважили, що люди, які збирають інформацію про журналістів, для цього використовують відкриті джерела – сайти ЗМІ, соціальні мережі або портали з пошуку роботи, на яких розміщені резюме.


Листування у чаті про публікацію даних журналістів / Скриншот comments.ua

Що кажуть щодо публікації даних журналістів правоохоронці

Також у PavlovskyNews оприлюднили коментар із цього приводу заступника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка:

  • Він розцінив публікацію даних журналістів прагненням організаторів цього "створити атмосферу страху".
  • Та разом з цим і зауважив, що опубліковані дані – не таємниця, і "роками титрувалися в ЗМІ".

"Поліція буде перешкоджати будь-яким незаконним насильницьким діям, незалежно щодо кого вони відбуваються", – наголосив Геращенко.

Коротко про блокування каналів Медведчука

Детальніше 2 дні без пропаганди: що відбувається з медведчуківськими телеканалами


Блокування каналів Медведчука: головне / Інфографіка 24 каналу