"Атмосфера страху": у мережі почали публікувати імена журналістів каналів Медведчука

У мережі почали збирати та публікувати базу журналістів, які працюють чи колись працювали на телеканалах "112 Україна", NewsOne, ZIK. Дані для бази використовують із відкритого доступу.
Джерело: 24 канал
Інформацію про журналістів телеканалів, заблокованих через санкції, розмістили в документі на Google-диску. Також їх публікують у телеграмі "Пропагандисти Медведчука".
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4 лютого у фейсбуці з'явився пост активіста Сергія Стерненка. "Після запровадження санкцій проти телеканалів Медведчука бродячі пропагандисти, які обслуговували окупантів на зіку, ньюзвані та 112, можуть почати вдавати з себе порядних людей та піти в якесь нормальне медіа", – написав Стерненко.
На його думку, дехто з тих людей "будуть приховувати факти своєї роботи на згаданих телеканалах". Але оскільки вони "свідомо працювали на агресора", то про них не слід забувати.
Є думка створити реєстр всіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, та поширити ці дані серед широкого загалу, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу,
– заявив Сергій Стерненко.
До цієї справи він закликав добровольців, "які будуть збирати інформацію" та "вносити її у таблицю". Стерненко запевнив, що "в цьому нема нічого протиправного", оскільки працювати волонтери будуть "із відкритими даними, які пропагандисти самі ж публічно поширювали".
Невдовзі після цього у телеграм-каналі PavlovskyNews з'явилася інформація, що у мережі вже почали публікувати дані журналістів, які працювали або працюють досі на телеканалах Тараса Козака (а фактично – Віктора Медведчука) "112 Україна", NewsOne та ZIK:
На сайті comments.ua зауважили, що люди, які збирають інформацію про журналістів, для цього використовують відкриті джерела – сайти ЗМІ, соціальні мережі або портали з пошуку роботи, на яких розміщені резюме.
Листування у чаті про публікацію даних журналістів / Скриншот comments.ua
Також у PavlovskyNews оприлюднили коментар із цього приводу заступника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка:
"Поліція буде перешкоджати будь-яким незаконним насильницьким діям, незалежно щодо кого вони відбуваються", – наголосив Геращенко.
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