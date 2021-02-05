У мережі почали збирати та публікувати базу журналістів, які працюють чи колись працювали на телеканалах "112 Україна", NewsOne, ZIK. Дані для бази використовують із відкритого доступу.

Джерело: 24 канал

Інформацію про журналістів телеканалів, заблокованих через санкції, розмістили в документі на Google-диску. Також їх публікують у телеграмі "Пропагандисти Медведчука".

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Що відомо про публікацію даних журналістів "112 Україна", NewsOne та ZIK

4 лютого у фейсбуці з'явився пост активіста Сергія Стерненка. "Після запровадження санкцій проти телеканалів Медведчука бродячі пропагандисти, які обслуговували окупантів на зіку, ньюзвані та 112, можуть почати вдавати з себе порядних людей та піти в якесь нормальне медіа", – написав Стерненко.

На його думку, дехто з тих людей "будуть приховувати факти своєї роботи на згаданих телеканалах". Але оскільки вони "свідомо працювали на агресора", то про них не слід забувати.

Є думка створити реєстр всіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, та поширити ці дані серед широкого загалу, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу,

– заявив Сергій Стерненко.

До цієї справи він закликав добровольців, "які будуть збирати інформацію" та "вносити її у таблицю". Стерненко запевнив, що "в цьому нема нічого протиправного", оскільки працювати волонтери будуть "із відкритими даними, які пропагандисти самі ж публічно поширювали".

Підсумував свій пост активіст нагадуванням, що "російська пропагандистка Сімоньян кличе до себе на роботу рабів Медведчука". "Гарна ідея, але реалізовувати треба тільки разом із подальшим переїздом рабів до Росії. А наша ініціатива їм у цьому може допомогти", – написав він.

Невдовзі після цього у телеграм-каналі PavlovskyNews з'явилася інформація, що у мережі вже почали публікувати дані журналістів, які працювали або працюють досі на телеканалах Тараса Козака (а фактично – Віктора Медведчука) "112 Україна", NewsOne та ZIK:

Зокрема, у документі на Google-диску вказані "посада і час початку роботи".

Також з'явився телеграм-чат, де викладають фото журналістів.

На сайті comments.ua зауважили, що люди, які збирають інформацію про журналістів, для цього використовують відкриті джерела – сайти ЗМІ, соціальні мережі або портали з пошуку роботи, на яких розміщені резюме.



Листування у чаті про публікацію даних журналістів / Скриншот comments.ua

Що кажуть щодо публікації даних журналістів правоохоронці

Також у PavlovskyNews оприлюднили коментар із цього приводу заступника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка:

Він розцінив публікацію даних журналістів прагненням організаторів цього "створити атмосферу страху".

Та разом з цим і зауважив, що опубліковані дані – не таємниця, і "роками титрувалися в ЗМІ".

"Поліція буде перешкоджати будь-яким незаконним насильницьким діям, незалежно щодо кого вони відбуваються", – наголосив Геращенко.

Коротко про блокування каналів Медведчука

РНБО (Рада нацбезпеки й оборони) 2 лютого погодила санкції проти Тараса Козака та проросійських медіа. Обмеження запровадили на 5 років, Зеленський зробив це рішення чинним того ж дня.

4 лютого у Верховному Суді з'явилися 2 позови, які оскаржують санкції.

Детальніше 2 дні без пропаганди: що відбувається з медведчуківськими телеканалами



Блокування каналів Медведчука: головне / Інфографіка 24 каналу