У мережі з'явилося фото меню з їдальні Верховної Ради. Список страв датований 4 лютого 2021 року.

Джерело: фейсбук Олександра Гончарова

Знімок опублікував фотокореспондент "Апострофа", який відзначив найдорожчу страву – філе сьомги запечене з грушею за 216 гривень.

До теми Рада хоче повернути конкурси для держслужбовців

Ціни на страви

Водночас інші ціни виявилися звичайними. Найдешевші – варені перепелині або курячі яйця – по 8 грн за штуку.

Серед перших страв парламентарям пропонували лише борщ, ціна якого становила 36 гривень. Водночас на друге чиновникам можна було обрати:

смажене в білках філе судака – за 85 гривень;

відбивну з курятини з ананасом – за 73 гривень;

котлета по-київськи – за 55 гривень;

куряча котлета – за 39 гривень та ще декілька страв.

Пропонували також пюре з картоплі, гречану кашу та рис – ціни на гарніри починалися від 15 гривень.



Меню в їдальні Ради / Фото Олександра Гончарова

Серед салатів можна відзначити "Царський" із сьомгою за 90 гривень, який був найдорожчим в меню. Наступним за ціною після нього був "Фітнес" з апельсином і грейпфрутом – 57 гривень. Також парламентарям пропонували салати із квашеної капусти з журавлиною та "Шубу" за 43 гривні.

Окрім того, у меню – бутерброди з червоною ікрою за 56 гривень, та із сьомгою за 48 гривень. Водночас десерти – у ціновому діапазоні від 31 до 68 гривень.