Мер Шостки зареєструвався в TikTok: чиновниці теж мають створити акаунти за його дорученням
Міський голова Шостки Микола Нога створив акаунт у популярному додатку TikTok. Крім цього, він доручив начальниці управління освіти та завідуючій сектором молоді найближчим часом теж там зареєструватися.
За його словами, контент TikTok має наповнюватися солідною і пізнавальною для молоді інформацією. Про це повідомляє "Шостка.Info".
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Мер Шостки лише нещодавно зареєструвався в популярному серед молоді додатку. Назва його акаунту –mykolanoha.
Наразі за ним слідкують 63 людини, а його опубліковані відео набрали 333 вподобання.
Профіль мера Шостки в TikTok / Скриншот
Загалом на сторінці Володимира Ноги вже 13 відео. Перший ролик відзнятий у кабінеті міського голови Шостки.
Перше TikTok-відео на сторінці мера Шостки:
Мер Шостки доручив чиновницям зареєструватися в додатку
11 січня міський голова провів апаратну нараду з чиновниками, під час якої порушив тему молодіжного контенту в TikTok.
Там же страшно дивитись! Там немає солідного контенту. А ми ж повинні бути там, де молодь,
– заявив він.
Крім цього, він запропонував зібрати молодіжну дорадчу раду при міському голові. Адже контент TikTok повинен наповнюватися не тільки жартівливою інформацією, а й пізнавальною для молоді.
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