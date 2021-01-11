Міський голова Шостки Микола Нога створив акаунт у популярному додатку TikTok. Крім цього, він доручив начальниці управління освіти та завідуючій сектором молоді найближчим часом теж там зареєструватися.

За його словами, контент TikTok має наповнюватися солідною і пізнавальною для молоді інформацією. Про це повідомляє "Шостка.Info".

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Мер Шостки лише нещодавно зареєструвався в популярному серед молоді додатку. Назва його акаунту –mykolanoha.

Наразі за ним слідкують 63 людини, а його опубліковані відео набрали 333 вподобання.



Профіль мера Шостки в TikTok / Скриншот

Загалом на сторінці Володимира Ноги вже 13 відео. Перший ролик відзнятий у кабінеті міського голови Шостки.

Перше TikTok-відео на сторінці мера Шостки:

Мер Шостки доручив чиновницям зареєструватися в додатку

11 січня міський голова провів апаратну нараду з чиновниками, під час якої порушив тему молодіжного контенту в TikTok.

Там же страшно дивитись! Там немає солідного контенту. А ми ж повинні бути там, де молодь,

– заявив він.

Володимир Нога офіційно доручив зареєструватися в додатку начальниці управління освіти Наталії Сергейко та завідувачці сектора молоді Ользі Сокульській.

Крім цього, він запропонував зібрати молодіжну дорадчу раду при міському голові. Адже контент TikTok повинен наповнюватися не тільки жартівливою інформацією, а й пізнавальною для молоді.