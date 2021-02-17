Мер Рубіжного вдарив жінку в живіт: його можуть оштрафувати на 850 гривень

Поліція відкрила справу проти мера міста Рубіжного Луганської області Сергія Хортіва. Він, за словами очевидців, вдарив місцеву мешканку.

З відповідною заявою до правоохоронців звернулася жителька Рубіжного Ольга Філенко. Про це повідомив речник обласного управління Національної поліції Антон Ковальов.

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Що говорять очевидці

За словами Філенко, жителі міста намагались потрапити на прийом до мера. Вони хотіли розв'язати питання щодо закриття шкіл. "Попросили у Хортіва нас прийняти. Він відповів, що не прийме", – розповіла жінка.

Він на мене накинувся з незрозумілих причин, почав мене бити, вдарив у живіт, об стінку вдарив мій телефон,

– поділилась Олена Філенко.

Також деталями поділився місцевий житель Анатолій Морозов. Він розповів, що Сергій Хортів кидався ще на двох жителів Рубіжного.



Олена Філенко / Фото "Суспільне Донбас"

Їх певний час не пропускали, а коли двері відкрилися, то звідти вийшов Хортів. "Валерій запитав у Хортіва, чому нас не пускають, на що він відповів: "Локдаун". А потім просто, я навіть слова не говорив, знімав на телефон, він кинувся на мене, хотів забрати телефон і кілька секунд була боротьба за мій телефон", – додав Морозов.

Чи буде покарання

Поліціянти відкрили 2 кримінальні впровадження. Дії чиновника кваліфікували як нанесення легких тілесних ушкоджень. За це його можуть оштрафувати на 850 гривень.