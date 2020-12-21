Мер Одеси Геннадій Труханов 19 грудня отримав негативний результат тесту на коронавірус. Політик зауважив, що завдяки одужанню перебуває у дуже хорошому настрої.

У понеділок, 21 грудня, Труханов вже був присутній під час дистанційного засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє 24 канал.

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Безпечний та можу виконувати свої обов'язки. Тому настрій хороший,

– наголосив Труханов.

Що відомо про коронавірус у Труханова

9 грудня Труханов повідомив, що підхопив COVID-19.

Тоді мер Одеси схарактеризував своє самопочуття як "непогане".

Однак вже 11 грудня Труханова госпіталізували. Медики оцінили його стан як середньої важкості.

Зверніть увагу! За добу 20 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків зараження коронавірусом. Усього від початку пандемії у країні інфікувалися 970 993 жителі України. Детальніше читайте тут.