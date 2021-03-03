Мер Івано-Франківська Руслан через складну коронавірусну ситуацію звернувся до Кабінету Міністрів. Чиновник попросив надати місту більше доз вакцини та допомогти з розгортанням додаткових ліжок у лікарнях.

У Івано-Франківську вакцинація триває вже 4 день. За словами Марцінківа, погоджується на неї тільки кожен другий. І це велика проблема, адже щеплення роблять передусім медикам.

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Що ще про вакцинацію на Івано-Франківську заявив Марцінків

Мер Івано-Франківська зауважив, що місту наразі видали приблизно 500 доз вакцин. І він проситиме уряд надати ще, адже важливо, що вакцинація відбувалася.

Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин і допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я,

– зазначив він.

Марцінків додав, що облдержадміністрація пообіцяла надати ще вакцин. Загалом в область, за даними Івано-Франківської ОДА, скерували 22 тисячі доз.

Крім того, мер Франківська вважає, що проблеми з вакцинацією – пов'язані, зокрема, з провалом комунікації. На думку Марцінківа, уряд міг провести якіснішу роз'яснювальну кампанію, що індійська вакцина Covishield – ідентична з препаратом Oxford/AstraZeneca.

"Хіба було важко привезти фахівця з AstraZeneca, який би сказав, що "в Індії виробляють ту саму AstraZeneca по нашій формулі"? Після цього була б більша довіра до цієї вакцини", – наголосив Марцінків.

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