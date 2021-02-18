Мер Києва і навіть президент: Садовий назвав 4 цікаві для нього посади

Андрія Садового, окрім крісла міського голови Львова, цікавлять й інші посади. Зокрема, політик не проти стати мером Києва або президентом.

Садовий розповів, що його амбіції – це бути успішним на одній із 4 посад.

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Які саме посади цікавлять політика

мера Львова;

міського голови Києва;

прем'єр-міністра;

президента.

Аби все змінити, необхідно зібрати мудрих і талановитих людей по всій Україні. Потрібно 500 таких людей. Вони повинні працювати в регіонах і в уряді,

– розповів Садовий.

Та зазначив: якщо Зеленський його почує, то збере цих 500 самодостатніх людей.

У приклад мер Львова назвав свого знайомого бізнесмена Михайла Весельського, який володіє мережею магазинів "Арсен".

"Він у рідному селі витратив понад 5 мільйонів доларів і побудував нову сучасну школу. Він на 50-му році життя зрозумів, що без інвестицій в освіту країна не має майбутнього", – зазначив Садовий.

Мер додав, що тепер потрібно знайти ще 499 таких же людей. На запитання, чи зараховує він себе до цих 500 людей, Садовий відповів, що однозначно так.