Андрія Садового, окрім крісла міського голови Львова, цікавлять й інші посади. Зокрема, політик не проти стати мером Києва або президентом.

Садовий розповів, що його амбіції – це бути успішним на одній із 4 посад.

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Які саме посади цікавлять політика

мера Львова;

міського голови Києва;

прем'єр-міністра;

президента.

Аби все змінити, необхідно зібрати мудрих і талановитих людей по всій Україні. Потрібно 500 таких людей. Вони повинні працювати в регіонах і в уряді,

– розповів Садовий.

Та зазначив: якщо Зеленський його почує, то збере цих 500 самодостатніх людей.

У приклад мер Львова назвав свого знайомого бізнесмена Михайла Весельського, який володіє мережею магазинів "Арсен".

"Він у рідному селі витратив понад 5 мільйонів доларів і побудував нову сучасну школу. Він на 50-му році життя зрозумів, що без інвестицій в освіту країна не має майбутнього", – зазначив Садовий.

Мер додав, що тепер потрібно знайти ще 499 таких же людей. На запитання, чи зараховує він себе до цих 500 людей, Садовий відповів, що однозначно так.

Зверніть увагу! Садовий також озвучив свій рейтинг українських президентів. Перший – Леонід Кучма, бо він заклав основи української держави. Другий – Віктор Ющенко, бо міг протистояти Путіну жорстко. Далі йдуть Леонід Кравчук, Петро Порошенко, Віктор Янукович.