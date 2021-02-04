Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував дозволяти займатись сексом за 100 тисяч гривень на оглядовому майданчику ратуші. Він заохотив жителів міста приєднатись до жартівливої ініціативи фотографіями фантаcтичного краєвиду.

Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа

Пост мер Марцінків опублікував для тих, "хто шукатиме кохання на ратуші". У ньому він показав місто із висоти пташиного польоту.

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Що запостив мер

Мер Марцінків написав: "Ось такий пейзаж чекає кожного, хто шукатиме кохання на нашій Ратуші...". Також він прикріпив декілька справді фантастичних знімків Івано-Франківська, зроблених із Ратуші.



Пейзаж Івано-Франківську / Фото Павло Пивовар



Івано-Франківськ з Ратуші / Фото Павло Пивовар



Івано-Франківськ / Фото Павло Пивовар

Що цьому передувало

Мер Марцінків 3 лютого запропонував жителям Івано-Франківська, а також його гостям, незвичну пропозицію. Він планує дозволити займатись сексом на оглядовому майданчику ратуші за 100 тисяч гривень. Усі гроші мер витратить на реставрацію будівлі. До такого рішення його надихнула молода пара.

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