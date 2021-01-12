Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв виявив, що його робочий кабінет прослуховують. Після цього він встановив на дверях електронний замок.

Кабінет мера Чорноморська прослуховували

Прослушку у своєму кабінеті Гуляєв знайшов незадовго після початку роботи на посаді міського голови Чорноморська, що на Одещині. Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.

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Попрацювавши буквально 2 тижні, я перевірив кабінет і чомусь знайшов там "жучки",

– розповів Гуляєв.

Аби убезпечити свою роботу, він встановив на вході в кабінет електронний замок. Чиновник підозрює, що його могли прослуховувати кілька депутатів міської ради. Крім того, Гуляєв має запитання і до безпеки будівлі мерії.

"У цьому будинку відбуваються парадоксальні речі. У нас стоять камери, але ніхто не знає, куди ці камери транслюють. У нас, хто сюди хоче, той і заходить", – поскаржився мер.

Та додав, що заходити у мерію можуть навіть зі зброєю, і "ніхто нікого зупинити не може".

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