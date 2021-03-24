Обласна рада рекомендувала у Черкасах посилити карантин. Водночас у місті відмовились запроваджувати жорсткіші протиепідеміологічні заходи.

Ситуація залишається контрольованою, а причин для посилення карантину немає. Це заявив очільник міста Анатолій Бондаренко.

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У Черкасах не посилюватимуть карантин

За його словами, багато рішень, які ухвалила Черкаська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, є недоцільними.

Пропонують такі непопулярні методи, на мою думку, які наша комісія не ухвалюватиме,

– зазначив Бондаренко.

Наприклад, він вважає, що можна відвідувати Черкаський міський зоологічний парк, адже він працює на свіжому повітрі.

Мер міста вважає низку рішень недоцільними

Як зауважив мер, недоцільно обмежувати торгівлю продовольчих магазинів. Натомість потрібно лімітувати перебування кількості відвідувачів в одному магазині. "Ми чітко пропишемо, скільки повинно бути відвідувачів на один квадратний метр", – він наголосив.

Також переглядатимуть рішення щодо місцевих транспортних перевезень. Тому обмежувати його роботу теж не планують.

Які б не були обмеження, проконтролювати кількість пасажирів, які заходять не в комунальному транспорті, майже нереально,

– сказав очільник Черкас.

Водночас ресторани й інші заклади харчування працюватимуть до 23:00 з дотриманням всіх карантинних норм. Це, на думку мера, нормально.

Нагадаємо! У Черкаській області з 22 березня ухвалили рішення посилити карантин. Так місцева влада хоче уникнути потрапляння регіону до червоної зони.

Бондаренко закликав жителів міста дотримуватись заходів гігієни: носити маски, мити руки і максимально уникати великих скупчень людей. Тоді Черкаси не потрапить до червоної карантинної зони.