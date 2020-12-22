На будинок мера Броварів Ігоря Сапожка напали 5 озброєних чоловіків. У будинку перебувала його родина – дружина та 9-річний син.

Він переконаний, що його не просто хотіли пограбувати. Про це Сапожко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Страшні деталі інциденту

За його словами, попри те, що всі заощадження, які були в домі, одразу віддали, злочинці зв'язали дитину та жінку. І на їхніх очах почали його бити.

Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли,

– зазначив Сапожко.

На місце події працюють правоохоронці, відкрили кримінальну справу, триває слідство, яке повинне її кваліфікувати.

Політичний тиск

Очільник міста переконаний, що це був не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Мер додав, що сприймає цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою:

залякати його;

змусити зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Водночас як відзначив Сапожко, попри жахіття, яке пережила родина, залякати його не вдасться і зніматися з виборів він не планує.

"А всім своїм опонентам раджу діяти виключно в правовому полі та не перетворювати вибори в Броварах на криваву бійню. Результати повторних виборів 17 січня нас розсудять", – додав мер.

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