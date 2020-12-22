Били на очах у дитини: мер Броварів розповів деталі нападу
На будинок мера Броварів Ігоря Сапожка напали 5 озброєних чоловіків. У будинку перебувала його родина – дружина та 9-річний син.
Він переконаний, що його не просто хотіли пограбувати. Про це Сапожко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Страшні деталі інциденту
За його словами, попри те, що всі заощадження, які були в домі, одразу віддали, злочинці зв'язали дитину та жінку. І на їхніх очах почали його бити.
Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли,
– зазначив Сапожко.
На місце події працюють правоохоронці, відкрили кримінальну справу, триває слідство, яке повинне її кваліфікувати.
Політичний тиск
Очільник міста переконаний, що це був не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Мер додав, що сприймає цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою:
- залякати його;
- змусити зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
Водночас як відзначив Сапожко, попри жахіття, яке пережила родина, залякати його не вдасться і зніматися з виборів він не планує.
"А всім своїм опонентам раджу діяти виключно в правовому полі та не перетворювати вибори в Броварах на криваву бійню. Результати повторних виборів 17 січня нас розсудять", – додав мер.
Побиття мера Броварів: що відомо
- У селі Гнідин Бориспільського району у ніч проти 22 грудня невідомі пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, а також побили чиновника.
- Погрожуючи зброєю вони забрали 10 тисяч доларів та ювелірні вироби.
- Київський мер Віталій Кличко уже звернувся до правоохоронців з проханням оперативно розслідувати злочин.
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