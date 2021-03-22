Виплати менші ніж 3 мільярди євро, – Шмигаль про транспортування газу Росією

Джерело:Handelsblatt
Денис Шмигаль відреагував на так званий фінансовий шантаж Росії через транспортування газу. Він заявив, що виплати вже становлять менше ніж 3 мільярди євро.
Прем'єр-міністр підкреслив, що мовиться не лише про фінансове питання. Про це чиновник сказав у інтерв'ю німецькому виданню на питання, чи може Євросоюз звільнити Україну від російського шантажу.
Читайте також Шмигаль про вступ України до Євросоюзу: Не бачу принципових перепон
Ми маємо справу з агресією щодо суверенної держави. У 1994 році Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. Натомість у Будапештському меморандумі нам гарантували захист США, Велика Британія та Росія від можливої агресії,
– наголосив прем'єр.
Він додав: "Ми на це покладалися. А сьогодні окуповано Крим, частину Донбасу і ми втратили людей. Тут ідеться про набагато більше, ніж про економічні інтереси. Тут ідеться про війну".
Шмигаль підкреслив, що наразі для України важливі 3 речі:
Тільки після цього, за словами чиновника, уряд готовий обговорювати економічні відносини.
До речі, адресатами цих вимог є країни, які обіцяли Україні захист.