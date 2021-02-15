Мені невідомо про жодні слідчі дії щодо каналу "НАШ", – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що йому невідомо про проведення будь-яких слідчих дій щодо проросійського телеканалу "НАШ". Він наголосив, що претензії Нацради з питань телебачення та радіомовлення до ЗМІ є у зовсім іншій "площині прийняття рішень".

Що сказав Ткаченко

За словами міністра, Національна рада може діяти виключно відповідно до закону і за рішенням суду. Керуватися доступною інформацією та накладати санкції може лише РНБО.

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Я б до механізму санкцій щодо ЗМІ ставився обережно. У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківським каналами, це виправдано, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично,

– наголосив Ткаченко.

Однак він наголосив, що надалі цей механізм повинен "застосовуватися точково". Зокрема, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи.

Міністр також звернув увагу на малу кількість реклами на медведчуківських каналах. Це, за його словами, означає, що ЗМІ працювали не для заробітку, а виключно як політичний інструмент.

"На основних каналах заповнюваність реклами понад 80%, на цих – найменша по країні – 1,5%. Тобто мова йшла взагалі не про гроші і не про заробіток. "112 Україна", NewsOne і ZIK – конкретний інструмент політичних операцій на території України", – пояснив Ткаченко.

Головне про канал "НАШ"

ЗМІ належить проросійському політику Євгену Мураєву. В ефірі телеканалу часто виступають гості з проросійською позицією.

Так, 15 січня ексрегіоналка Олена Бондаренко заперечила участь російської армії у війні на Донбасі та звинуватила українську армію у "злочинах проти мирного населення". Через це Нацрада анонсувала перевірку на телеканалі.

У той же день на каналі виступив експрем'єр-втікач Микола Азаров. Він заявив, що на Сході України нібито "триває громадянський конфлікт" та звинуватив у всьому ЗСУ. Нацрада проведе ще одну перевірку.