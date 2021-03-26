Мені Литвин – як мокре горить, – Данілов про причетних до Харківських угод

Джерело:BBC
РНБО доручила СБУ перевірити усіх причетних до підписання Харківських угод у 2010 році. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов каже, що слід почекати на результати роботи органів. Данілов наголошує, що тут справа – не в прізвищах.
Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Головне, наголошує він, розібратись, що, зокрема, відбувалось у парламенті під час ратифікації угод.
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Щоб Верховна Рада працювала і приймала ті чи інші рішення, у залі має бути зареєстровано 226 депутатів. Як зафіксовано у відповідних матеріалах, у залі було 211 зареєстрованих депутатів,
– сказав Данілов.
Незважаючи на очевидну нестачу нардепів, у квітні 2010 року Рада ратифікувала Харківські угоди начебто 236 голосами.
Данілов запевняє, про помсту конкретним особистостям не мовиться, справа – у встановленні справедливості. Отож, казати, що рішення РНБО спрямоване, наприклад, проти тодішнього голови парламенту Володимира Литвина – не слід.
Та послухайте, мені Литвин – як мокре горить. Я взагалі думав, що він там десь на пенсії в Житомирській області. А виявляється, він в Кончі Заспі на державній дачі під державною охороною. Я взагалі вважаю, що це якийсь нонсенс, такого немає ніде у світі,
– обурився Данілов.
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