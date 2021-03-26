РНБО доручила СБУ перевірити усіх причетних до підписання Харківських угод у 2010 році. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов каже, що слід почекати на результати роботи органів. Данілов наголошує, що тут справа – не в прізвищах.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Головне, наголошує він, розібратись, що, зокрема, відбувалось у парламенті під час ратифікації угод.

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У залі було лише 211 народних депутатів

Щоб Верховна Рада працювала і приймала ті чи інші рішення, у залі має бути зареєстровано 226 депутатів. Як зафіксовано у відповідних матеріалах, у залі було 211 зареєстрованих депутатів,

– сказав Данілов.

Незважаючи на очевидну нестачу нардепів, у квітні 2010 року Рада ратифікувала Харківські угоди начебто 236 голосами.

Про помсту конкретним особистостям не мовиться, – Данілов

Данілов запевняє, про помсту конкретним особистостям не мовиться, справа – у встановленні справедливості. Отож, казати, що рішення РНБО спрямоване, наприклад, проти тодішнього голови парламенту Володимира Литвина – не слід.

Та послухайте, мені Литвин – як мокре горить. Я взагалі думав, що він там десь на пенсії в Житомирській області. А виявляється, він в Кончі Заспі на державній дачі під державною охороною. Я взагалі вважаю, що це якийсь нонсенс, такого немає ніде у світі,

– обурився Данілов.

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Що відомо про розслідування щодо Харківських угод

На засіданні РНБО секретар Олексій Данілов доручив СБУ перевірити, як укладали Харківські угоди.

Їх підписали в Харкові у квітні 2010 року.

Згідно з договором, Чорноморський Флот Росії мав перебувати в Севастополі 25 років. Як обмін, взяли знижку ціни на газ на 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову вже повідомили про підозру у вчиненні державної зради у цій справі.

Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу