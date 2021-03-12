Давид Арахамія розповів, що вже заплатив штраф за порушення правил дорожнього руху 12 березня. Політик вибачився перед українцями за свої дії.

Глава фракції "Слуга народу" Арахамія подякував патрульним за те, що вони оперативно втрутилися у процес. Політик наголосив, що завжди сплачує штрафи.

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У мене виправдань немає. Я, як звичайна людина, я не користуюся там державним водієм, державним авто, я користуюся власним авто і завжди самостійно за кермом. Як будь-який водій, можу іноді порушувати,

– зізнався Арахамія.

Водночас політик наголосив, що дорожня розмітка біля Офісу Президента була вкрита снігом – це свідчить про недосконалу роботу комунальників.

Що каже поліція

Поліцейський Олексій Білошицький опублікував у фейсбуці світлину штрафу, який виписали Арахамії.

"У медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв'язку із його статусом. Проте, патрульні поліцейські відреагували на це порушення – пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства", – зауважив Білошицький.

Білошицький наголосив, що "патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед Законом".

Арахамія порушив ПДР: деталі