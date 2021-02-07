На мене великий бізнес не впливає і не буде, – Разумков про свою залежність від олігархів

Спікер Дмитро Разумков, запевняє, що ані Ігор Коломойський, ані Рінат Ахметов на нього впливу не мають. Щодо інших парламентарів, то голова парламенту радить цікавитись у них. Також у своїй появі на каналах, що належать олігархам, Разумков не бачить нічого крамольного.

Про свої відносини з представниками великого бізнесу Разумков розповів в інтерв'ю.

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Разумков запевняє, що на нього олігархи не впливають

Спікер каже, що олігархи завжди хотіли впливати на українську політику. Сам Разумков вважає, що це погано, проте заради змін необхідно створити "однакові правила гри" для всіх.

Я готовий відповідати за себе. На мене великий бізнес не впливає і не буде,

– сказав Разумков.

Щодо парламентарів, то, зазначив Разумков, кожного з них можуть з кимось пов'язувати. Проте інше питання – чи відповідає це дійсності.

Разумков каже, що не зустрічався з Ахметовим

Своє особисте знайомство з Рінатом Ахметовим Разумков спростовує, хоча є частим гостем на його телеканалах.

Якщо виходити з цієї логіки, можемо з вами пройтися: я з'являюся на каналах Ріната Леонідовича? Ідемо далі. Я з'являюся на каналах, пов'язаних з Ігорем Валерійовичем? Так. Буваю і на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не був, але з'являюся. "Прямий", "5 канал". У мене, як мені здається, хороші взаємини з журналістами,

– зазначив Разумков.

Позиція спікера – доносити свою позицію на різних каналах

Разумков був єдиним членом РНБО, який н а та його телеканалів. Мовиться саме про "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Спікер запевняє, що відвідував канали так званого "пулу Медведчука", аби доносити виборцям свою позицію.

А якщо ми говоримо про підходи, то позицію страуса ніколи не можна займати: "якщо ми туди не ходимо, значить, цієї проблеми немає" – точно неправильний підхід,

– розповів Разумков.

Спікер наголосив, що не має права визначати – хороший або поганий канал, це – прерогатива глядачів або відповідних органів.

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