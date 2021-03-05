Я не знайшов об'єктивних причин відмови від індійської вакцини, лише зауваження про меншу ефективність в порівнянні з Pfizer. Далі читайте російською.

Мы будем вакцинироваться

Мы переболели COVID-19 в сентябре-октябре. Всей семьей, вместе с детьми. Переболели дома, без госпитализации. Не тяжело, но очень неприятно, с пневмонией и другими симптомами. Болеть еще раз очень не хотим, как и не хотим быть причиной заражения кого-то. Болезнь действительно опасная.

Важно! Хватит мешать власти: только правда о вакцинации и Covishield

По разным данным иммунитет держится 4-5 месяцев.

Мы будем вакцинироваться.

А доверяю ли я именно индийской вакцине?

Почитал источники, которым доверяю, мой вывод: вреда от этого не будет, польза неочевидна на все 100%, но шанс, что вакцина сработает достаточно большой. Заболеть не привившись – шанс значительно больше.

Кроме того, мы любим путешествовать, а такое увлечение обязывает быть ответственным перед собой и теми с кем контактируем.

Несмотря на то, что вакцинируемся, мы будем соблюдать меры предосторожности и в дальнейшем.

Я понимаю людей, которые боятся вакцинироваться, которые не доверяют привезенной вакцине. Информационное пространство страны плотно пестрит истерическими, зачастую политизированными, предостерегающими публикациями о индийской вакцине.

Я не нашел объективных причин отказа от этой вакцины, лишь замечание о меньшей эффективности в сравнении с Pfizer. Но "желтые" сайты, соцсети и "интеллектуальные" ток-шоу выигрывают у власти информационную войну за недоверчивее умы.

Рекомендуем! Хорошие и плохие новости: что происходит с вакцинацией в Украине и мире

Этот текст – мой маленький вклад в борьбу за Украину без карантина. У нас большие планы на этот год! Нам болеть нельзя!