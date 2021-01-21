Кабінет Міністрів 21 січня звільнив з посади Віталія Немілостівого, заступника віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Чиновника спіймали п'яним за кермом. Сам політик визнав свою провину, але наголосив на неправильних діях поліції.

Мовляв, представники поліції порушили правила оформлення протоколу, коли його зупинили. Про це заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості розповів в коментарі ТСН.

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Немілостівий зауважив, що поліцейські не дотримувалися вимог щодо оформлення ДТП. Зокрема, не були залучені свідки. Але відразу додав, що не збирається скаржитися через це порушення.

У мене є своя точка зору на дії співробітників ДАІ. Я не буду ні на кого скаржитися, не коментуватиму нічого. Я їхав, мене зупинили. Я представився, дав свої документи, сказав одразу, що я винен не виходячи з авто,

– пояснив посадовець.

Він пригадав, що з його документами пішли до себе в службовий автомобіль на певний час. Хоча, на його думку, за законом вони повинні були діяти дещо інакше – принаймні залучити свідків.

"Але це їхня справа, нехай вони з собою самі розбираються", – зазначив Немілостивий.

Заступник віцепрем'єр-міністра повідомив, що інцидент стався вночі з 29 на 30 грудня поблизу залізничного вокзалу в Києві. Він намагався доїхати в готель, де на той час проживав. Після того викликали людину, яка сіла за кермо і відвезла політику в місце призначення.

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