В мене особистий конфлікт з заступником Єрмака, – Ратушний про підозру через протест під ОП

Вже відомо про підозри 9 людям, які нібито брали участь у протесті під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка. Зокрема, активіста Романа Ратушного підозрюють у хуліганстві.

Йому інкримінують те, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю Офісу, чим і пошкодив фасад. Сам він переконаний, що це все через особистий конфлікт із одним із заступників Андрія Єрмака.

Увага Свастику на будівлі ОП домалювали вже після акції на підтримку Стерненка, – поліція

Причини, чому звинувачують Ратушного

На його думку, він опинився у списку винних Авакова виключно тому, що у нього конфлікт з заступником Андрієм Смірновим, бо він виступає проти незаконних забудов на Протасовому Яру.

Київський активіст, голова товариства "Захистимо Протасів Яр" Ратушний також вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка вибачень.

Річ у тім, що Геращенко, всупереч закону, просто призначив винних – активістів, які заважають йому та його шефу тут будувати Білорусь,

– сказав Ратушний.

Також активіст заявив, що прокуратура не назвала жодних аргументів, коли одягнула на нього браслет і позбавила волі на 2 місяці.

Довідка.

20 березня на Банковій у підтримку активіста Сергія Стерненка, якого

, пройшла акція. Спершу протест був мирним, однак згодом деякі учасники

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