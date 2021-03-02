Проросійський політик Віктор Медведчук прокоментував справу щодо заборони книги про Василя Стуса. Він заявив, що має принципову позицію щодо багатьох питань, які стосуються його особисто, і це – одне із них.

Народний депутат від ОПЗЖ запевнив, що й надалі відстоюватиме свою позицію у цій справі. Мовляв, так повинен робити кожен, хто себе поважає.

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"Можливо, відповідь на запитання, з яким я категорично не згоден: чому мене так не люблять українці – саме в тому, що я завжди був самим собою", – зазначив він.

Щодо Стуса – це все маячня. Я завжди говорив, що мене не цікавить його особистість. Будь-які "звинувачення" щодо так званої справи Стуса є необґрунтованими,

– вважає Медведчук.

Крім цього, політик також прокоментував резонанс у суспільстві через книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. Зокрема наголосив, що не шкодує про справу, якою ініціював її заборону.

Медведчук: Якщо мене не люблять, то це проблема тих людей

Медведчук додав, що "не заперечує проти Стуса і того, що у нього є прихильники". Мовляв, нехай його поважають, люблять та обожнюють, але не поширюють брехню.

"А те, що це розійшлося – ну, нехай говорять. Я ж не приховую про себе нічого. Ось який я є. І якщо мене не люблять таким, як я є, то це проблема тих, хто не любить", – зауважив кум Путіна.

Політик також переконаний, що тепер ні у кого не виникне питання, чи згодний він з тим, у чому його звинувачують. Адже він вирішив судитися й у такий спосіб пояснив свою позицію.

Медведчук проти Стуса: що варто знати

► У жовтні 2019 року Дарницький райсуд Києва заборонив видавництву Vivat розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Все – через позов Медведчука.

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► Розповсюджувати книгу заборонили, поки звідти не заберуть уривки, у яких згадують Медведчука. Кум Путіна поскаржився, що 9 таких уривків принижують його честь та гідність.

Довідка. Суд визнав неправдивими 3 цитати, а ще у 3 заборонив використання імені Медведчука як персонажа твору, якщо він не дає на це своєї згоди. Українців обурило таке рішення.

► Медведчук був державним захисником Стуса. Попри це, погоджувався з усіма твердженнями сторони звинувачення. Дисидента засудили до 5 років ув'язнення, яке він не зміг пережити.



Цитати, через які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу