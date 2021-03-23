Мендель за рік заробила вдвічі більше, ніж Зеленський на посаді президента

Джерело:Декларація Мендель
Прессекретарка президента Юлія Мендель у 2020 році заробила 684 тисячі гривень. Така сума була в 2 рази більша, ніж зарплата Володимира Зеленського.
Так, Зеленський на посаді президента у 2020 році отримав 336 тисяч гривень.
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Однак ці суми вказані без вирахування податків.
Також у декларації прессекретарка вказала квартиру у Києві, яку купила ще у 2018 році. Її вартість становила 1,2 мільйона гривень.
Зауважимо, у 2019 році зарплата Мендель становила понад 370 тисяч гривень.
Однак прессекретарка мала дохід від заняття незалежною професійною діяльністю – близько 267 тисяч гривень, а також понад 298 тисяч як гонорари та інші виплати.
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