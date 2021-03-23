Прессекретарка президента Юлія Мендель у 2020 році заробила 684 тисячі гривень. Така сума була в 2 рази більша, ніж зарплата Володимира Зеленського.

Так, Зеленський на посаді президента у 2020 році отримав 336 тисяч гривень.

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Однак ці суми вказані без вирахування податків.

Що за рік заробляла Мендель

Місячна зарплата прессекретарки склала близько 57 тисяч гривень.

Крім того, 5 грудня Мендель купила автомобіль Suzuki Vitara 2020 року випуску за 605 900 гривень. Для купівлі машини 8 грудня посадовиця взяла кредит – 388 901 гривню.

Також у декларації прессекретарка вказала квартиру у Києві, яку купила ще у 2018 році. Її вартість становила 1,2 мільйона гривень.

Дохід Мендель у 2019 році

Зауважимо, у 2019 році зарплата Мендель становила понад 370 тисяч гривень.

Однак прессекретарка мала дохід від заняття незалежною професійною діяльністю – близько 267 тисяч гривень, а також понад 298 тисяч як гонорари та інші виплати.

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