Мендель запускає власне шоу на телебаченні

Джерело:фейсбук Юлії Мендель
Прессекретарка президента Юлія Мендель вестиме власне шоу на телебаченні та ютубі. Пілотний випуск вже 15 березня вийде на телеканалі для окупованих територій "Дом".
Називатиметься шоу "Погляд з Банкової" з Юлією Мендель. Пілотний випуск шоу буде присвячений дезінформації та соціальним послугам для українців по обидва боки розмежування.
До речі Я не підписувала допуск до державної таємниці, – Мендель
Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму… Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу "Дом"!
– написала Мендель.
Перший випуск вийде о 19:30 на ютубі телеканалу "Дом". З якою періодичністю виходитимуть випуску шоу Мендель – наразі інформації немає.Зверніть увагу! До того, як Юлія Мендель виграла конкурс на посаду і стала речницею президента, вона працювала в журналістиці. Вона була репортеркою в ICTV, редакторкою в Еспресо.TV і була позаштатною кореспонденткою газети New York Times.
Джерело: Вікіпедія