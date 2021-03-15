Мендель запускає власне шоу на телебаченні
Прессекретарка президента Юлія Мендель вестиме власне шоу на телебаченні та ютубі. Пілотний випуск вже 15 березня вийде на телеканалі для окупованих територій "Дом".
Джерело:фейсбук Юлії Мендель
Називатиметься шоу "Погляд з Банкової" з Юлією Мендель. Пілотний випуск шоу буде присвячений дезінформації та соціальним послугам для українців по обидва боки розмежування.
До речі Я не підписувала допуск до державної таємниці, – Мендель
Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму… Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу "Дом"!
– написала Мендель.
Перший випуск вийде о 19:30 на ютубі телеканалу "Дом". З якою періодичністю виходитимуть випуску шоу Мендель – наразі інформації немає.
Що відомо про телеканал "Дом"
Джерело: Вікіпедія
- Розпочав своє мовлення рік тому: 1 березня 2020 року на базі державного телеканалу UATV.
- Його мета – повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України.
- Канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Шеф-редактор каналу Олексій Мацука.
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