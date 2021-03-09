Мендель переконує, що не штовхала журналіста "Схем"

Прессекретарка президента Юлія Мендель вкотре заявила, що не штовхала журналіста Сергія Андрушка. Вона пояснила, що це був інстинкт самозахисту, за який вона поплатилася потужним хейтом.

Черговий коментар щодо ситуації речниця президента дала в інтерв'ю Олесі Бацман. Вона вже не вперше стверджує, що не штовхала журналіста.

До речі Мендель не змогла пояснити, чому ОП не назвав ім'я Коломойського після введення санкцій США

Мендель каже, що не штовхала журналіста

На запитання Олесі Бацман про те, чи винесла Мендель якісь уроки з історії про штовханину з Сергієм Андрушком, Мендель відреагувала досить емоційно.

Чи відштовхнула я його?

– з посмішкою і дещо різким тоном спитала у відповідь Юлія Мендель, перебивши запитання.

Вона розповіла: це дуже персоналізована і глибока історія для неї. Тому що, по-перше, вона не штовхала журналіста. Як пояснила речниця президента, це була її реакція на модель роботи Андрушка: він нібито кидається на всіх з мікрофоном.

Я могла не стояти так, а могла впасти під нього, як варіант. Тоді б я його не штовхала. Але є ж якісь інстинкти,

– розповіла Мендель.

Хейт після інциденту

Мендель розповіла: наступних вихідних після того, як стався цей випадок, не могла прийти до тями. У неї стався емоційний сплеск через те, що отримала багато негативних меседжів. За словами речниці президента, про ситуацію її питали і з закордонних ЗМІ, а кількість смс у месенджерах годі було порахувати.

Мендель підкреслила: за такі наслідки ніхто не вибачився перед нею.

Мене морально знищували. Жоден із тих людей не вибачився. Окрім того, до цього в нас є переписка з Сергієм Андрушком, де він сказав "дякую" за мої відповіді. Я завжди намагалася писати їм (журналістам "Схем" – 24 канал) і давати відповіді,

– розповіла Юлія Мендель.

Наостанок Мендель зазначила: не бачить в цій історії нічого, що вартувало б хоч якоїсь уваги.

Відео інциденту Юлії Мендель з Сергієм Андрушком

Інцидент Мендель і журналіста "Радіо Свобода"