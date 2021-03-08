В нього унікальна пам'ять, – Мендель сказала, якими мовами Зеленський спілкується непублічно

Президент України Володимир Зеленський непублічно спілкується багатьма мовами. Серед них – українська, російська та англійська.

Прессекретарка президента розповіла, що зокрема вона розмовляє з Зеленським українською та російською мовами. Все залежить від того, хто, окрім них, є присутній під час розмови.

Цікаво Мендель випадково проговорилася, що Зеленський не сам веде свої соцмережі

Якими мовами говорить Зеленський

Вона зауважила, що деколи вона переходить на російську, а деколи очільник України – на українську. Також президент має хорошу англійську мову.

В нього унікальна пам'ять, він багато запам'ятовує,

– зазначила Мендель.

З міжнародними партнерами – українською

Щодо того, якою мовою спілкуватися Зеленському з міжнародними партнерами, питання ніколи не стояло. "Всі інтерв'ю та переговори з іноземною стороною він веде українською. Адже він – представник України", – сказала Мендель.

Юлія Мендель розповіла, що із главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком вона переважно спілкується російською.

Вона зауважила, що президент рідко, але все може перейти на російську мову в таких випадках:

коли інша сторона знає російську і якщо це може зменшити час комунікації (зокрема для того, щоб не було перекладу);

якщо це створює певне тепло у стосунках.

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