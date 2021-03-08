В нього унікальна пам'ять, – Мендель сказала, якими мовами Зеленський спілкується непублічно
Президент України Володимир Зеленський непублічно спілкується багатьма мовами. Серед них – українська, російська та англійська.
Джерело:БАЦМАН
Прессекретарка президента розповіла, що зокрема вона розмовляє з Зеленським українською та російською мовами. Все залежить від того, хто, окрім них, є присутній під час розмови.
Цікаво Мендель випадково проговорилася, що Зеленський не сам веде свої соцмережі
Якими мовами говорить Зеленський
Вона зауважила, що деколи вона переходить на російську, а деколи очільник України – на українську. Також президент має хорошу англійську мову.
В нього унікальна пам'ять, він багато запам'ятовує,
– зазначила Мендель.
З міжнародними партнерами – українською
Щодо того, якою мовою спілкуватися Зеленському з міжнародними партнерами, питання ніколи не стояло. "Всі інтерв'ю та переговори з іноземною стороною він веде українською. Адже він – представник України", – сказала Мендель.
Вона зауважила, що президент рідко, але все може перейти на російську мову в таких випадках:
- коли інша сторона знає російську і якщо це може зменшити час комунікації (зокрема для того, щоб не було перекладу);
- якщо це створює певне тепло у стосунках.
Також читайте Доносила цінності, – Мендель пояснила, чому дала інтерв'ю для каналу Медведчука
Поділитися новиною