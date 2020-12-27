Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналась, що врятувала країну двома своїми твітами. Натомість глава держави заявив, що "всі чекають посадки Порошенка". Футболіст Артем Мілевський вирішив продовжити кар'єру у Минаї. Крім того, наближаються новорічні свята, а перед ними – корпоративи. Такими були головні теми мемів протягом тижня, що минає.

Найсмішніші меми тижня 21 – 27 грудня дивіться в матеріалі 24 каналу.

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Мендель рятує країну

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналась, що двома твітами врятувала країну від краху. Вона розповіла, що ще перед її призначенням на посаду в Європі гуляли чутки, що президент – проросійський та за ним стоїть олігарх Ігор Коломойський.

Однак Зеленський наголосив, що він буде на боці народу, а Україна курсуватиме в ЄС. Тоді Мендель швидко опублікувала 2 твіти, які, за її словами, врятували Україну від інфляції.

Мені вдалося дати два цих твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні медіа... Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні,

– заявила прессекретарка.



Мем про Мендель / Скриншот з твіттера Мем про Мендель / Скриншот з твіттера

Новорічні свята близько

Шалений 2020 рік добігає кінця. Тому українці активно готуються до зимових свят. Крім того, стартували новорічні корпоративи, тож готуватись довелось також до дня після...

До речі, Різдво Західного обряду українці відзначали 25 грудня. Щоправда, суперечки щодо того, коли ж таки святкувати тривали довго.

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Мілевський у "Минаї"

Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський, схоже, що повернувся в Україну завершувати кар'єру. Екснападник збірної України перейшов у скромний закарпатський клуб Минай, що біля Ужгорода. Артем гратиме під керівництвом Василя Кобіна, який не так давно протистояв Мілевському на футбольному полі. Спортивним директором Минаю є епатажний ексгравець Карпат Михайло Кополовець. Компанія у Минаї зібралася те, що треба.

Всі чекають, коли посадять Порошенка, – Зеленський

Глава держави дав інтерв'ю, де поскаржився, що фрази "корупція часів Зеленського" ранять його, бо нечесні. Крім того, президент заявив, що в Україні мобілізують і жінок, і чоловіків при повномасштабному наступі Росії, а також про те, що "всі чекають, коли посадять Порошенка".

Інтерв'ю керманича держави теж стало приводом для мемів та жартів у соцмережах.

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До речі, справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова Офіс Генпрокурора забрав у НАБУ та передав СБУ. Через це підозрюваному у хабарництві не змогли обрати запобіжний захід. Генпрокурорка Ірина Венедіктова каже, що не причетна до передачі справи, однак українці не надто вірять.