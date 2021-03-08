Прессекретарка президента Володимира Зеленського не виключила, що на Ігоря Коломойського накладуть санкції й в Україні. Юлія Мендель також нагадала, що за менше ніж 2 роки влада вже вдарила по трьох відомих людях.

Таку думку прессекретарка Зеленського озвучила в інтерв'ю Олесі Бацман. Водночас Мендель не стала уточнювати, коли Коломойський опиниться під санкціями України.

Важливо Імперія Коломойського: що відомо про активи олігарха

Загалом Мендель не стала відповідати на уточнювальні питання. Прессекретарка додала, що вона "не ворожка" і лише час покаже.

Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок. Я ж не ворожка. Буде як буде. Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця,

– наголосила Мендель.

Вона додала, що влада вже вдарила по відомих людях, які представляють величезні фінансові групи. Мовиться про:

кума президента Росії, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука,

бізнесмена Дмитра Фірташа,

олігарха Ігоря Коломойського.

Також Мендель не дала прямої відповіді на питання, чи зможе Україна видати бізнесмена Штатам, де проти нього ведеться розслідування.

Санкції проти Ігоря Коломойського: головне

США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до Штатів. Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.

Коломойського звинувачують у спробах підірвати демократію та причетність до корупції.

Після цього у Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу