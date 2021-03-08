Це тільки початок, – Мендель розповіла, чи може Коломойський потрапити під санкції в Україні
Прессекретарка президента Володимира Зеленського не виключила, що на Ігоря Коломойського накладуть санкції й в Україні. Юлія Мендель також нагадала, що за менше ніж 2 роки влада вже вдарила по трьох відомих людях.
Джерело:"ГОРДОН"
Таку думку прессекретарка Зеленського озвучила в інтерв'ю Олесі Бацман. Водночас Мендель не стала уточнювати, коли Коломойський опиниться під санкціями України.
Важливо Імперія Коломойського: що відомо про активи олігарха
Загалом Мендель не стала відповідати на уточнювальні питання. Прессекретарка додала, що вона "не ворожка" і лише час покаже.
Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок. Я ж не ворожка. Буде як буде. Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця,
– наголосила Мендель.
Вона додала, що влада вже вдарила по відомих людях, які представляють величезні фінансові групи. Мовиться про:
- кума президента Росії, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука,
- бізнесмена Дмитра Фірташа,
- олігарха Ігоря Коломойського.
Також Мендель не дала прямої відповіді на питання, чи зможе Україна видати бізнесмена Штатам, де проти нього ведеться розслідування.
Санкції проти Ігоря Коломойського: головне
- США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до Штатів. Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.
- Коломойського звинувачують у спробах підірвати демократію та причетність до корупції.
- Після цього у Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.
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