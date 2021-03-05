Юлія Мендель заявила, що накладання санкцій на Медвечука і компанію та низка інших політичних кроків, свідчать про тверду волю Зеленського. Президент бореться з олігархами і наразі жодного з них не боїться.

Таку думку прессекретарка президента висловила у статті для аналітичного видання. Як аргументи вона навела декілька прикладів з останніх політичних подій України.

Нещодавно Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства

Мандат на перетворення країни

Юлія Мендель наголосила: прихід Зеленського до влади у 2019 році означав припинення майже 30-річного панування олігархів, яке заглибило Україну в бідність і корупцію. Тоді суспільство дало Зеленському величезний мандат і довірило перетворювати країну на краще.

Зрештою тепер Зеленський, за словами прессекретарки президента, виконує свої обіцянки та бореться з впливом олігархів.

Він знає: щоб відповідати вимогам перетворювача в українській історії, він повинен продемонструвати політичну волю до проведення справжніх реформ, що підривають домінування олігархів,

– пише Мендель.

Дії Зеленського проти олігархів: погляд Мендель

За останні місяці команда Зеленського ініціювала ряд кроків, які свідчать про готовність зменшити вплив олігархів, пише Мендель.

Скандал з Фірташем

"Один з найбільших скандалів, що розгойдував Україну на початку 2021 року, був тісно пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем", – зазначає Мендель. Суперечка розгорнулася навколо різкого зростання тарифів на газ для населення.

У відповідь на кризу цін на газ, нагадує Мендель, адміністрація Зеленського вирішила тимчасово відновити державне регулювання цін на енергетичному ринку.

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Санкції проти Медведчука і Козака

На думку Мендель, ніщо не ілюструє волю Президента Зеленського протидіяти впливу олігархів настільки чітко, як низка останніх заходів, ухвалених стосовно Віктора Медведчука.

Рішення про заборону цих каналів ( ZIK, 112 Україна, NewsOne, – 24 канал) було важким, враховуючи прихильність України демократичним цінностям та свободі вираження поглядів. Однак наслідки для національної безпеки були просто занадто серйозними, щоб дозволити ситуації продовжуватися,

– зазначила Мендель.

Нагадаємо. РНБО 2 лютого ухвалила санкції проти соратника Медведчука – Тараса Козака та його телеканалів. Санкції проти самого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко ввели трохи пізніше – 19 лютого. Вони стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинки економічних та фінансових зобов'язань.

Розтрата грошей "Приватбанку"

Наприкінці лютого НАБУ оголосило, що троє колишніх топ-менеджерів "Приватбанку" є підозрюваними у справі про шахрайство на 5,5 мільярдів гривень. Одного з цих підозрюваних, нагадує Мендель, затримали під час спроби залишити країну

Справа є лакмусовим папірцем на готовність президента Володимира Зеленського розправитися з корупцією, яка переслідувала колишню радянську республіку з часів падіння комунізму,

– підсумувала Мендель.

Зеленський готовий протидіяти олігархам

Зрештою, підводить риску Мендель, події останніх тижнів показали, що президент Зеленський готовий кинути виклик силі українських олігархів. Діяти він буде скрізь: від енергетичного та банківського секторів до політики та засобів масової інформації.

"Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало що зробили. Зеленський прагне дозволити своїм діям говорити самі за себе", – стверджує Мендель.