В кінці 2020 року прессекретарка президента України Юлія Мендель дала розгорнуте інтерв’ю журналістам телеканалу ZIK. Вже через місяць Володимир Зеленський санкціями закрив канали. Вже тоді Мендель публічно заявила, що це – правильне рішення.

Вона і зараз вважає, що це рішення є правильним. Водночас не може сказати, коли була більше чи менше щирою.

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Чому Мендель дала інтерв'ю

За словами прессекретарки, платформу каналів Віктор Медведчука використовували в різних політичних ток-шоу. Деякі люди з команди Зеленського ходили туди і намагалися нівелювати дезінформаційні потоки.

Використала платформу Медведчука

Водночас це вдавалось не завжди. Адже, як вона сказала, на програми запрошують 10 людей, які працюють на одну стратегію і одну людину, яка розповідає, як є насправді.

Я використала цю платформу, щоб донести точку зору наших цінностей,

– сказала Мендель.

Зауважимо! Речниця президента Юлія Медель наголосила, блокування телеканалів з пулу Віктора Медведчука не має нічого спільного з наступом на свободу слова в Україні.

Мендель відмовилась говорити про політику

Також, як зауважила прессекретарка, вона відмовилась в інтерв'ю обговорювати політику: "Я сказала: "Вибачте, про політику я не говоритиму. Якщо хочете – це буде просто новорічне привітання".

Вона зауважила, що узгодила проведення цієї розмови з комунікаційною командою. "Я не шкодую (про інтерв'ю – 24 канал). Мені тільки шкода, що там є люди, які справді повірили в наративи Медведчука", – додала Мендель.

Нагадаємо! Рада нацбезпеки і оборони України 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака. Відтак телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.