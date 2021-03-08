Прессекретарка президента Юлія Мендель посперечалася у твітері зі шведським економістом Андерсом Аслундом. Причиною сварки став через допис, у якому йшлося, що Володимир Зеленський здатний протистояти будь-кому з українських олігархів.

Суперечка розпочалася із допису Мендель у її твітері. У ньому прессекретарка глави держави поширила свою статтю для Atlantic Council.

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Що відомо про конфлікт Мендель та Аслунда

У цій статті стверджувалось, що Зеленський має намір покласти край "олігархічній ері" в Україні. Мовляв, президент не діятиме, як його попередники, які лише обмежувались обіцянками.

President @ZelenskyyUa is prepared to challenge the power of Ukraine’s oligarchs. Previous Ukrainian leaders have said much about deoligarchization but done little. Zelenskyy aims to let his actions speak for themselves.

https://t.co/gXqy4cfXoL — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 4, 2021

У відповідь Аслунд запитав Мендель, чи належить до цього списку бізнесмен Ігор Коломойський.

Справді? Він може назвати Коломойського? Кинути виклик олігархам – взагалі нічого не означає. Головна проблема – це Коломойський. Чи може Володимир Зеленський так сказати,

– написав Аслунд.

Він також запитав, чи Зеленський все ще міцно пов'язаний з олігархом та чому "маріонетки Коломойського досі є депутатами".

Really? Can he name Kolomoisky? To challenge the oligarchs in general means nothing. That is the reason why everybody says so, but Kolomoisky is the main problem. Can @ZelenskyyUa says so? Or is he still tied to him? Why are all these Kolomoisky stooges still his MPs? — Anders Åslund (@anders_aslund) March 6, 2021

Мендель відповіла, що Аслунд оперує "старою дезінформацією".

Пане Аслунд, я дуже розчарована, що на вас так сильно вплинули занадто старі дезінформаційні розповіді. Сподіваюся, ви говорите на підставі якісної аналітики, а не лише через ваше звільнення (з наглядової ради Укрзалізниці – 24 канал),

– заявила прессекретарка.

Mr.Aslund, I am pretty disappointed you’re so much influenced by too old disinformation narratives. Hope you’re speaking for high-quality analytics, not just because of an offense of being fired. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 6, 2021

Аслунд наголосив, що ознайомлений з усіма публічними заявами Зеленського. Однак "не побачив жодного негативного слова зі сторони глави держави на адресу Коломойського".

Він назвав Коломойського шахраєм та попросив Мендель спростувати його твердження або забрати свої слова назад.

Прессекретарка Зеленського обмежилася відповіддю про те, що Україна надає перевагу діям, а не словам. "Відповідь у тому, що ви боретеся зі словами. Україна надає перевагу діям", – написала вона.

Аслунд висловив здивування щодо цих слів Мендель та звинуватив Зеленського у тому, що він захищає інтереси Коломойського. На цьому дискусія припинилася.

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I would appreciate an answer or preferably an apology. Get going! — Anders Åslund (@anders_aslund) March 6, 2021