Мендель порівняла Порошенка з Медведчуком й назвала "підлим"

Прессекретарка Володимира Зеленського висловилася про п'ятого президента Петра Порошенка. Юлія Мендель вважає, що він "займається лише звинуваченнями та хоче розділити країну".

Речниця чинного президента переконана, що Порошенку не вдасться отримати крісло глави держави вдруге. Мовляв, українці цього не допустять.

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Коли прессекретарці Зеленського запропонували описати п'ятого президента кількома словами, вона відповіла так: "Підлий, користується дуже брудними інструментами, небезпечний".

Петро Олексійович лише тим і займається, що звинувачує. Я поки не бачу, щоб він робив щось корисне для держави. Але звинувачувати – це, звичайно, його,

– підкреслила Мендель.

Мендель порівняла Порошенка з Медведчуком

Крім цього, вона вважає, що Порошенко та Медведчук, який є кумом російського президента, "однакове зло для України". Адже, на її думку, обидва політики працюють на поділ країни.

Мендель запевнила, що ще за президентства Порошенка помітила багато схожих тенденцій. "Вони ніяк не впливають на єдність країни, не допомагають повернути окуповані території, – додала вона.

Врешті, прессекретарка Зеленського таки припустила, що, можливо, гіршим все ж є Медведчук. Адже він, як їй здається, є сильнішим ніж Порошенко.