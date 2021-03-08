Мендель не змогла пояснити, чому ОП не назвав ім'я Коломойського після введення санкцій США

Прессекретарка президента Юлія Мендель не змогла відповісти на питання, чому в Офісі Президента не назвали ім'я Ігоря Коломойського після введення санкцій США. Водночас вона назвала реакцію ОПУ на обмеження проти олігарха "прекрасною дипломатичною відповіддю".

Речниця Зеленського також не пояснила, чому ніхто з Офісу Президента не відреагував особисто на санкції проти Коломойського. Про це мовилося в інтерв'ю Олесі Бацман.

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"Я не розумію, чому ми повинні ставити на одну чашу ваг державу, а на іншу – будь-яку людину. Вони (США – 24 канал) ввели санкції проти конкретної людини, вони не могли його не назвати", – зазначила Юлія Мендель.

За її словами, Сполучені Штати ввели персоніфіковані санкції проти 4 людей. Тому в Америці поіменно їх назвали. Водночас коли Україна запроваджувала індивідуальні обмеження, теж був документ під назвою "Додаток" зі всіма іменами і назвами компаній.

Навіщо йти проти однієї людини, ставити державу на один рівень з ним. Ми ж не ввели санкції проти нього,

– зауважила прессекретарка президента.

Також вона підкреслила, Офіс Президента дав заяву, що показує – держава не приймає будь-яку монополію, яка наживається на людях і не дає будувати ринкову економіку.

І наголосила, що відповідь Офісу Президента була абсолютно прекрасною та дипломатичною.

боротьба з якими лежить не тільки у площині кримінальної відповідальності. І відзначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.

США ввели санкції проти Коломойського: що відомо

5 березня Державний департамент США повідомив про введення санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського, його дружини, дочки та сина. Їм тепер не можна в'їжджати до Сполучених Штатів.

У Держдепі зазначили, що підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках. Мовиться про причетність олігарха до значної корупції.

Офіс Президента 5 березня ввечері відреагував на запровадження санкції США проти Коломойського. Там наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи,



Санкції США проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу