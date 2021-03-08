Не вірила, що хтось дійде до мого резюме, – Мендель про призначення речницею президента

Юлія Мендель заявила, що не вірила у чесний та прозорий конкурс на посаду речниці президента. Коли наступного дня після того, як журналістка відправила резюме, їй подзвонили – вона була здивована.

Спеціально резюме не складала

Мендель розповіла, що не складала нове резюме для конкурсу. Вона відправила старе, яке було написане англійською мовою. Змінила лише рядок, де вказують бажану посаду.

Читайте також Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігарху, – Мендель

Для того, аби швидко відбирати кандидатів команда президента наймала спеціальну компанію. Тому вже наступного дня журналістці передзвонили працівники з відбору персоналу.

Ми говорили близько 40 хвилин. Я добре пам'ятаю, бо була голодна. Вони питали, чим я займаюся, чого хочу досягти і так далі,

– розповіла Мендель.

За словами журналістки, їй дали завдання – написати великий текст та зняти по ньому виступ на камеру. Для цього встановили дедлайн – 18:00 наступного дня.

До слова, лише згодом Мендель дізналася, що її відео дивилися близько 30 людей і всі одноголосно його схвалили.

Далі з дівчиною сконтактувалися лише через місяць: "Я вже думала, що нікуди не пройшла і змирилася з тим, що програла". Однак тоді виникли певні затримки з інавгурацією і саме тому Мендель не дзвонили.

Мендель про співбесіду з Богданом та Зеленським

Після інавгурації Мендель запросили на співбесіду. На ній були присутні 8 людей, зокрема президент Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Богдан, Кирило Тимошенко, Юрій Костюк та інші.

Актуально Сильна, впливова і жіночна, – Мендель розповіла про захоплення дружиною Зеленського

Я ставилася до цього як до чудової події. Бо, щоб не було, колись у мемуарах я могла б написати, що президент приїхав у суботу на роботу, щоб провести співбесіду зі мною,

– сказала журналістка.

На співбесіді у Мендель було спеціальне завдання. Дівчині сказали, уявили ніби вона на пресконференції, а всі присутні – це журналісти, які ставлять їх запитання. Крім того, це знімали на камеру.

Тоді Мендель відповідала на актуальні питання. Їй не було складно, оскільки журналістка на той час працювала у The New York Times.

За словами речниці президента, Зеленський ставив їй питання англійською мовою, а сама співбесіда тривала близько 40 хвилин.

Про призначення конкурсу на посаду свого прессекретаря Зеленський оголосив 30 квітня 2019 року. Тоді від кандидатів вимагали знати щонайменше три мови, мати досвід у журналістиці або публічній сфері та, за необхідності, працювати понаднормово.