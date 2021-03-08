Я не підписувала допуск до державної таємниці, – Мендель

Джерело:БАЦМАН
Прессекретарка Президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель заявила, що не має доступу до державної таємниці. Вона не мала наміру підписувати його.
Як пояснила Мендель, вона не зробила цього через низку обмежень. Зокрема – через труднощі з виїздом.
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Також Мендель не підписала допуск через відповідальність, яку потрібно взяти на себе з ухваленням відповідного рішення.
Я її не підписувала (допуск – 24 канал). Там є низка обмежень, зокрема не можна нормально виїхати. Також – це великий рівень відповідальності,
– зазначила Мендель.
Вона зауважила, що достатньо володіє інформацією. Тому може "не входити у ці контексти".
Її попередник Святослав Цеголко, як повідомила Мендель, теж оформлював доступ до державної таємниці. "Я думаю, що Цеголко теж мав свої причини, щоб не ухвалювати таке рішення", – вона додала.
До теми Цеголко займається брудними справами і не є прикладом для мене, – Мендель
Зауважимо, що допуск до державної таємниці можуть отримати дієздатні громадяни України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання. Його надають органи Служби безпеки України після проведення відповідної перевірки.