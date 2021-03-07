Меми тижня: біцепс Зеленського, Аваков – ангел, Дубінський – дубіна, а Коломойський без кофе
Тиждень, як в принципі і завжди, був плідним на резонансні події. Дубінський потрапив у ДТП, Зеленський щепився, заголивши біцепс, а Аваков сказав, що він ангел. Коломойський не піде пити "кофє" в Starbucks.
Джерело:24 канал
24 канал підібрав для вас найсмішніші меми тижня. Обов'язкого догортайте до кінця і оберіть той, що сподобався найбільше. Бо обирати справді є з чого.
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Дубінський "долюбив" швидкість
Почався тиждень з того, що Олександр Дубінський на своєму Land Cruiser потрапив у ДТП на Львівщині біля міста Стрий. ЗМІ писали, що Дубінський не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Ніхто не постраждав, але ж мережі не могли не зіронізувати щодо "мама любить швидкість". Виявилося, що син її теж любить, але не завжди з нею порається.
Детальніше Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського
Відповідь у стилі Дубінського
Щось все таки пішло не так
Зеленський щепився
Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня на Донбасі. Фото з самого процесу щеплення наробило ажіотаж в мережі. Великий біцепс президента і те, що він щепився без сорочки обговорювали навіть іноземні ЗМІ. А українські користувачі соцмереж ліпили фотожаби.
Детальніше Зеленський вакцинувався без сорочки: іноземні ЗМІ кажуть про неофіційне змагання між політиками
Оригінальне фото вакцинації Зеленського, яке дала пресслужба ОП
Пам'ятаєте, цю пісню?
По класиці / Зображення з фейсбуку Дмитра Коваленка
За декілька тижнів, коли вколять і другу дозу
І нарешті з'явилася можливість щепитися усім охочим прямо на вулиці.
Аваков – ангел. Але це не точно
В інтерв'ю Наталі Мосейчук Арсен Аваков прокоментував популярну в народі фразу "Аваков – чорт". Він сміливо заявив, що, можливо, є янголом, який "терпить це все". Ну і тоді понеслося.
Ангел Рефаеля: неповторний оригінал
То може і ангел, і демон?
За декілька днів після цієї заяви Авакова український гурт "НеАнгели" розпався. Збіг? Скоріш за все. І тема для нової хвилі мемів.
"Дубина – слуга українського народу"
Саме ось так Олександр Дубінський вирішив "постібатися" і назвав міжфракційне об'єднання в Раді, яке очолив.
А люди в соцмережах вирішили постібатися з Дубінського.
Плакат на наступні вибори / з твітеру Illya_Ayzin
І голови теж / З твітеру Nataliy94087733
Коломойський під санкціями США
Робочий тиждень закінчився бабах-новиною: Держдеп США наклав санкції на олігарха Ігоря Коломойського. Йому тепер не можна в'їжджати до Штатів. Українці в соцмережах переважно потішилися з цього і зауважили, що "кофе пить в Старбакс не будешь".
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