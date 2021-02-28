Найсмішніші меми тижня: індійська вакцина Степанова та медведчуківський "Другий незалежний"

24 канал зібрав для вас свою суб'єктивну підбірку найсмішніших і найгостріших мемів.

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Новий медведчуківський канал пробув в ефірі...годину

Після того, як канали нардепа Тараса Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували, медведчуківські журналісти "перебрались" на нове місце – львівський "Перший незалежний".

Перед тим співробітники телеканалів подбали про нову платформу, тож створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". До слова, обійшлось це недорого: 100 акціонерів "скинулися" на його створення по 1 гривні.

Цей медіахолдинг і купив "Перший незалежний". Цікаво, що попереднім власником був вже "екссвободівець" Роман Любицький.

Канал почав мовлення 26 лютого, однак вже протягом першої ж години ефіру провайдери почали його блокувати.



"Перший незалежний", як комета / Фото з фейсбуку Івана Марунича

В Україні почалась вакцинація

Коли деякі країни вже вакцинували половину населення, Україна цей процес лиш починає. Перша партія вакцини – 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула 23 лютого. До речі, міністр охорони здоров'я Максим Степанов особисто літав в Індію та контролював процес її відвантаження. Отож 24 лютого в Україні зробили перше щеплення проти коронавірусу. Його отримав лікар з Черкас Євген Горенко.

Попри те, що навіть президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцина індійського виробництва – одна з найкращих у світі, українці трошки сумніваються в якості препарату.



Степанов роздобув вакцину / Фото з фейсбуку Михайла Кравчука



Вакцинація серед політиків / Фото з фейсбуку Євгена Поладича

Стерненка засудили. Люди питають, де докази

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7,3 року в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями. Сам активіст вважає, що справа є політично вмотивованою, адже основна доказова база – це свідчення самого депутата.

Через це українці вийшли на протести.

До слова, адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що Зеленський раніше пропонував Стерненку посаду в Службі безпеки України.



Стерненка ув'язнили / Фото "Новинач"

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Шмигаль чекає пояснення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагав від віцепрем'єра Олега Уруського термінових пояснень через фото з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Фото зробили в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021. Сам Уруський запевнив, контактів із Кадировим не мав, а розмістили їх так за алфавітом.



Уруський та Кадиров / Фото Goni Мемаси

Традиційне засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони України започаткувала добру традицію – збиратись на засідання та вводити санкції. Наприклад, на 26 лютого їх наклали на колишніх офіцерів, які зрадили Україну. Перед тим – на кума Путіна Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ще раніше – на соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.

Тому, коли 26 лютого анонсували засідання РНБО, українці поставили таймер до брифінгу та "запаслись" попкорном.