Найсмішніші меми тижня: індійська вакцина Степанова та медведчуківський "Другий незалежний"

Джерело:24 канал
Минулий тиждень був вкрай насиченим на гучні та резонансні події. Наприклад, новий медведчуківський канал "Перший незалежний" заблокували після першої ж години ефіру, Україна нарешті розпочала вакцинацію, а міністр промисловості Уруський втрапив у скандал із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Тому жартувати українцям було з чого.
24 канал зібрав для вас свою суб'єктивну підбірку найсмішніших і найгостріших мемів.
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Після того, як канали нардепа Тараса Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували, медведчуківські журналісти "перебрались" на нове місце – львівський "Перший незалежний".
Перед тим співробітники телеканалів подбали про нову платформу, тож створили ТОВ "Медіахолдинг "Новини". До слова, обійшлось це недорого: 100 акціонерів "скинулися" на його створення по 1 гривні.
Цей медіахолдинг і купив "Перший незалежний". Цікаво, що попереднім власником був вже "екссвободівець" Роман Любицький.
Канал почав мовлення 26 лютого, однак вже протягом першої ж години ефіру провайдери почали його блокувати.
"Перший незалежний", як комета / Фото з фейсбуку Івана Марунича
Коли деякі країни вже вакцинували половину населення, Україна цей процес лиш починає. Перша партія вакцини – 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула 23 лютого. До речі, міністр охорони здоров'я Максим Степанов особисто літав в Індію та контролював процес її відвантаження. Отож 24 лютого в Україні зробили перше щеплення проти коронавірусу. Його отримав лікар з Черкас Євген Горенко.
Попри те, що навіть президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцина індійського виробництва – одна з найкращих у світі, українці трошки сумніваються в якості препарату.
Вакцинація серед політиків / Фото з фейсбуку Євгена Поладича
Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7,3 року в'язниці. Справа стосується викрадення ексдепутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями. Сам активіст вважає, що справа є політично вмотивованою, адже основна доказова база – це свідчення самого депутата.
Через це українці вийшли на протести.
До слова, адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що Зеленський раніше пропонував Стерненку посаду в Службі безпеки України.
Стерненка ув'язнили / Фото "Новинач"
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагав від віцепрем'єра Олега Уруського термінових пояснень через фото з головою Чечні Рамзаном Кадировим.
Фото зробили в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021. Сам Уруський запевнив, контактів із Кадировим не мав, а розмістили їх так за алфавітом.
Уруський та Кадиров / Фото Goni Мемаси
Рада національної безпеки та оборони України започаткувала добру традицію – збиратись на засідання та вводити санкції. Наприклад, на 26 лютого їх наклали на колишніх офіцерів, які зрадили Україну. Перед тим – на кума Путіна Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ще раніше – на соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.
Тому, коли 26 лютого анонсували засідання РНБО, українці поставили таймер до брифінгу та "запаслись" попкорном.