Цей тиждень був насичений різноманітними подіями, деякі з них стали непоганим приводом для жартів. Українці, як і щороку, сперечались щодо необхідності святкувати 8 Березня. Герцог та герцогиня Сассекські побалакали з Опрою у викривальному інтерв'ю. Замість очікуваного весняного тепла, в Україну прийшла негода з холодом та снігом.

24 канал зібрав найцікавіші меми з мережі. Радимо ознайомитись і обрати якісь до вподоби.

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Вітати чи не вітати з 8 Березня

8 березня в українців державний вихідний, проте ставлення до жіночого свята двояке. Одні протестують гнівними дописами у соцмережах, інші з самого ранку вистоюють у чергах за квітами з 300-відсотковою націнкою. Є й ті, що вражають оригінальними та несподіваними подарунками.



Так в окупованому Криму влаштували "свято" для місцевих жінок, у великих містах їх вітали... цілодобовою водою з-під крана. Хтось сердечно дякував, а хтось обурювався, що, мовляв, дали кримчанкам на свято попрати та помити підлогу.

А в Києві у Державному університету телекомунікацій зробили дуже практичний подарунок для прекрасної статі: відкрили жіночий туалет. Словом, головне почуття гумору, а жартувати вже було з чого.

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Шевченків день народження відзначали по всій Україні

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Наступного дня після 8 березня – свято, з необхідністю якого не сперечається жоден українець.

9 березня – день народження Тараса Шевченка, якому, як влучно зауважив прем'єр Денис Шмигаль, виповнилося б 207 років. Дункан Маклауд би позаздрив.

Багаті теж плачуть: інтерв'ю Гаррі та Меган

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Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Герцог та герцогиня Сассекські добряче пройшлись по королівській родині, зачепивши теми і суїциду, і расової дискримінації, і нетерпимості.

Словом, наговорили багато того, від чого у бабусі-королеви може вхопити за серце. Любителям пожартувати пристрасті при британському дворі лише на руку: меми про те, що багаті теж плачуть, можна розглядати значно довше, ніж триває резонансне інтерв'ю.

Дивіться підбірку мемів від жартівників за кордоном / Фото з соцмереж:

Весна прийшла – сніг принесла

Бабак Тимко з Харківщини 2 лютого наобіцяв українцям ранню весну. Повіривши гризуну та й теплим весняним промінчикам, люди сховали зимові куртки, а дехто навіть заніс пуховики до хімчисток. Проте замість тепла та співу пташок, українців завалило пухнастим березневим снігом.

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Усі у чергу – на вакцинацію

Вже з 24 лютого в Україні стартувала довгоочікувана вакцинація. Проте темпи її не вражають. Задля того, аби заохотити українців щепитись проти коронавірусу, селебрітіс навіть дозволили імунізуватись поза чергою – залишками вакцини.



Поки політики та зірки на камеру отримують дозу Covishield, українці гадають – коли до них дійде черга та чи варто у неї записуватись?

А наостанок привітаємо зі святом, яке поєднало усіх українців та змусило їх запастись масками та антисептиками, – з першою річницею двотижневого карантину. Будьте здорові!

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