Найсмішніші меми тижня: Медведчук на Титаніку, Рабінович став зіркою стендапу

Джерело:24 канал
Канали ZIK, 112 і Newsone заблокували. Тепер українські котики сподіваються, що медведчуківська пропаганда також зникне і з ютубу. А сам Віктор Медведчук тим часом пливе разом із Вадимом Рабіновичем на "Титаніку". От тільки замість скрипки їхній корабель йде на дно під "Вставай, страна огромная".
Над чим сміялися українці з 1 по 7 лютого читайте у матеріалі.
Актуально "Началі всєх бамбіть" або "Розбійник вийшов": реакція українців на блокування каналів Медведчука
Рада національної безпеки і оборони 2 лютого ввела санкції проти Тараса Козака. З ефіру нарешті зникли телеканали Віктора Медведчука – сумнозвісні ZIK, 112 і Newsone. Цей інфопривід розбудив почуття гумору у багатьох українців. Вони жартують про дракона Медведчука та "Титанік" з Рабіновичем у головній ролі.
Санкції влучили у дракона / Баба і кіт
Медведчук і телебачення / Назар Чорний
У відповідь на блокування телеканалів нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заспівав у Верховній Раді радянську пісню "Вставай, страна огромная".
Цей виступ проросійського політика вже назвали – "найкращим стендапом".
Українці також уявили, що було б, якби головні ролі у "Титаніку" зіграли Медведчук та Рабінович.
Нова гра "В ОАЗЖ" / Фото "Goni Мемаси"
Прихильники російських пропагандистів турбувалися у мережі про 1,5 тисячі безробітних журналістів, яких нібито вигнали із затишних медведчуківських каналів на вулицю у лютневі морози.
Водночас глава РНБО Олексій Данілов швидко спростував фейк. На телеканалах ніколи не була працевлаштована така кількість людей.
У мережі люди прогнозують, яке ж майбутнє чекає на медведчуківських журналістів.
Куди піти на роботу після каналів Медведчука / Dmitry Kovalenko