Канали ZIK, 112 і Newsone заблокували. Тепер українські котики сподіваються, що медведчуківська пропаганда також зникне і з ютубу. А сам Віктор Медведчук тим часом пливе разом із Вадимом Рабіновичем на "Титаніку". От тільки замість скрипки їхній корабель йде на дно під "Вставай, страна огромная".

Над чим сміялися українці з 1 по 7 лютого читайте у матеріалі.

Актуально "Началі всєх бамбіть" або "Розбійник вийшов": реакція українців на блокування каналів Медведчука

Рада національної безпеки і оборони 2 лютого ввела санкції проти Тараса Козака. З ефіру нарешті зникли телеканали Віктора Медведчука – сумнозвісні ZIK, 112 і Newsone. Цей інфопривід розбудив почуття гумору у багатьох українців. Вони жартують про дракона Медведчука та "Титанік" з Рабіновичем у головній ролі.



Санкції влучили у дракона / Баба і кіт



Медведчук і телебачення / Назар Чорний

"Вставай, страна огромная"

У відповідь на блокування телеканалів нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заспівав у Верховній Раді радянську пісню "Вставай, страна огромная".

Цей виступ проросійського політика вже назвали – "найкращим стендапом".

Українці також уявили, що було б, якби головні ролі у "Титаніку" зіграли Медведчук та Рабінович.

Температура Рабіновича / Фото "Goni Мемаси"

Пока это лучший стэндап дня. Реально смешно. И вот это, в конце, "Вставай страна огромная" просто довело меня до слёз. У Дизель-шоу появились конкуренты. )) pic.twitter.com/EsfImQbxc9 — Borislav Bereza (@UkrBereza) February 3, 2021



Нова гра "В ОАЗЖ" / Фото "Goni Мемаси"

"Вставая страна огромная" заспівав рабінович. Если я встану - ты ляжешь - ответила Страна (из ФБ) pic.twitter.com/5WA8xJJwUa — Shubska Larysa (@Shubska_Larysa) February 5, 2021

Кар'єрний розвиток для журналістів з каналів Медведчука

Прихильники російських пропагандистів турбувалися у мережі про 1,5 тисячі безробітних журналістів, яких нібито вигнали із затишних медведчуківських каналів на вулицю у лютневі морози.

Водночас глава РНБО Олексій Данілов швидко спростував фейк. На телеканалах ніколи не була працевлаштована така кількість людей.

У мережі люди прогнозують, яке ж майбутнє чекає на медведчуківських журналістів.



Куди піти на роботу після каналів Медведчука / Dmitry Kovalenko