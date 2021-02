Меми тижня: Марченко погрожує, Медведчук палає, Шарій тікає, а Порошенко купив "Прямий"

Минулий тиждень був не по звичному плідним на резонансні політичні події: санкції проти Медведчука, підозра Шарію, Степанов полетів по вакцину, Порошенко купив "Прямий". Ще й до того всього на Марсі "замарсився" Perseverance, а Clubhouse "несеться". Ну тобто, творити жартики і меми українцям було з чого.

24 канал зібрав для вас свою суб'єктивну підбірку найсмішніших і найгостріших мемів. Догортайте до кінця і знайдіть той, який сподобався найбільше особисто вам.

Санкції для Медведчука і Марченко

Топ новина тижня: РНБО наклала санкції на 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Від такого резонансного ходу соцмережі просто вибухнули десятками і десятками реакцій.

Певно, найпопулярніший мем на цю тему: фото з 2001 року.

І не менш епічне продовження:



Порошенко заявив, що санкції готували ще за часів його президентства ​/ з фейсбуку Дмитра Коваленка



It`s ok, he said / з твітеру tatianapopova7

Все, що нажито "непосильним трудом", пропало.



Краще не питайте

Пам'ятаєте жарт, про "хто вбив Еріку"?

На другий день після запровадження санкцій Оксана Марченко опублікувала емоційне відео, в якому назвала дії РНБО та Володимира Зеленського беззаконними. А ще заявила, що вступає в ОПЗЖ.

Може, на арені і справді з'явиться нова політикиня?

Шарію оголосили підозру

Ще одна новина з того ж розряду, що і попередня – Анатолію Шарію СБУ оголосила підозру у держзраді. У відомстві кажуть: є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

Можливо, скоро ютуб очиститься від "шаріївщини"?

Порошенко купив "Прямий"

П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Так би мовити, розкрив "секрет Полішенеля" – таємниці, про яку усім давно відомо. Такою і була реакція соцмереж на "резонансне" (насправді, ніт) придбання.



Приємно поговорити з розумною людиною / З фейсбуку Дмитра Коваленка

Степанов поїхав по вакцину

Вакцинація в Україні несподівано затрималася і не почалася вчасно. Степанов полетів в Індію, аби особисто домовлятися про поставку і привезти першу партію. Чому Індія, що за вакцина, навіщо Степанов? На всі ці питання є десяток мемів, які виникли з фото, яке Степанов прикріпив до свого фейсбучного поста про те, що "вирушає по вакцину".



Куди насправді вирушив Степанов / з фейсбуку Taras Stadnytskyy

І декілька мемів, які переплітаються з наступною темою жартів, про яку читайте трохи нижче.

Може, чайок привезе? / з фейсбуку Victor Bened

Perseverance "замарсився"

NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. З цього приводу почалася жарти, мовляв, на Perseverance ж не можна казати, що він "приземлився", бо правильно – "примарсився".

Коли NASA опублікувала перші фото з Марса, творчість у соцмережах полилася рікою. Бо чого ж тільки не хочуть на Марс відправити українці: тут і Медведчук, і Кучма, і навіть напівзабутий Коломойський.

Як би Марс виглядав, якби першими там оселилися українці:



Типовий ландшафт українських міст / з твітера garrossroland



Льоня Космос в космосі / з фейсбуку Olena Shiyan



Пам'ятаєте цю леді із парасолькою? / з фейсбуку Дмитра Коваленка

Ілон Маск все одно доїхав швидше.

Clubhouse несеться

Мало людству було тіктоку і інстаграму, так воно винайшло ще одну соцмережу – Clubhouse. Її поява стала настільки гучною, що здається, ніхто ще так стрімко не вривався у світ соцмереж. Але є одне але: доступна вона тільки для власників айфонів.

І тут користувачі поділилися на два табори: ті, хто активно залетіли в нову соцмережу і постять свої класні "інвайти", і ті, хто її тролить.