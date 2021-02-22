Меми тижня: Марченко погрожує, Медведчук палає, Шарій тікає, а Порошенко купив "Прямий"
Минулий тиждень був не по звичному плідним на резонансні політичні події: санкції проти Медведчука, підозра Шарію, Степанов полетів по вакцину, Порошенко купив "Прямий". Ще й до того всього на Марсі "замарсився" Perseverance, а Clubhouse "несеться". Ну тобто, творити жартики і меми українцям було з чого.
Джерело:24 канал
24 канал зібрав для вас свою суб'єктивну підбірку найсмішніших і найгостріших мемів. Догортайте до кінця і знайдіть той, який сподобався найбільше особисто вам.
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Санкції для Медведчука і Марченко
Топ новина тижня: РНБО наклала санкції на 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Від такого резонансного ходу соцмережі просто вибухнули десятками і десятками реакцій.
Певно, найпопулярніший мем на цю тему: фото з 2001 року.
І не менш епічне продовження:
Порошенко заявив, що санкції готували ще за часів його президентства / з фейсбуку Дмитра Коваленка
It`s ok, he said / з твітеру tatianapopova7
Краще не питайте
Пам'ятаєте жарт, про "хто вбив Еріку"?
На другий день після запровадження санкцій Оксана Марченко опублікувала емоційне відео, в якому назвала дії РНБО та Володимира Зеленського беззаконними. А ще заявила, що вступає в ОПЗЖ.
Більше про це Оксана Марченко відреагувала на введені проти неї санкції і заявила про вступ в ОПЗЖ: відео
Може, на арені і справді з'явиться нова політикиня?
Шарію оголосили підозру
Ще одна новина з того ж розряду, що і попередня – Анатолію Шарію СБУ оголосила підозру у держзраді. У відомстві кажуть: є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.
Можливо, скоро ютуб очиститься від "шаріївщини"?
Порошенко купив "Прямий"
П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Так би мовити, розкрив "секрет Полішенеля" – таємниці, про яку усім давно відомо. Такою і була реакція соцмереж на "резонансне" (насправді, ніт) придбання.
Приємно поговорити з розумною людиною / З фейсбуку Дмитра Коваленка
Цікава думка Може, Порошенка хтось шантажував, і він дарма витратив гроші на "Прямий", – Данілов
Степанов поїхав по вакцину
Вакцинація в Україні несподівано затрималася і не почалася вчасно. Степанов полетів в Індію, аби особисто домовлятися про поставку і привезти першу партію. Чому Індія, що за вакцина, навіщо Степанов? На всі ці питання є десяток мемів, які виникли з фото, яке Степанов прикріпив до свого фейсбучного поста про те, що "вирушає по вакцину".
Куди насправді вирушив Степанов / з фейсбуку Taras Stadnytskyy
І декілька мемів, які переплітаються з наступною темою жартів, про яку читайте трохи нижче.
До теми Обіцяної вакцинації в Україні досі немає: що Степанов робить не так
Може, чайок привезе? / з фейсбуку Victor Bened
Perseverance "замарсився"
NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. З цього приводу почалася жарти, мовляв, на Perseverance ж не можна казати, що він "приземлився", бо правильно – "примарсився".
Коли NASA опублікувала перші фото з Марса, творчість у соцмережах полилася рікою. Бо чого ж тільки не хочуть на Марс відправити українці: тут і Медведчук, і Кучма, і навіть напівзабутий Коломойський.
Як би Марс виглядав, якби першими там оселилися українці:
Типовий ландшафт українських міст / з твітера garrossroland
Льоня Космос в космосі / з фейсбуку Olena Shiyan
Пам'ятаєте цю леді із парасолькою? / з фейсбуку Дмитра Коваленка
Ілон Маск все одно доїхав швидше.
Clubhouse несеться
Особлива риса клабхаусу в тому, що тут можна лише спілкуватися наживо: ні тобі фото з "умними цитатками", ні відео з приколами. Лише відеоконференції, розмови, розмови, розмови.
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