2020 рік для всього світу видався не найпростішим. Однак і до труднощів іноді варто підходити з гумором, що й робили користувачі соцмереж. А ми зібрали найцікавіші їхні творіння на злободенні теми.

У підбірці сайту 24 каналу дивіться найкумедніші меми, з яких цього року сміялися Україна та світ.

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Посум у схованці

У січні цього року користувачів соцмереж потішило фото маленького посума, який наробив безладу у одному з кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі. Тварина бешкетувала там уночі, а потім, коли зійшло сонце, сховалася за комп'ютером. Саме це фото, зроблене працівницею закладу, миттєво стало мемом. Можливо, цей посум передчував і всю складність наступних місяців 2020 року?

Протести у Нових Санжарах

У лютому, коли COVID-19 ще називали виключно "китайським" вірусом і світом поширювалася лише інформація про нього, люди, звісно, жахалися всього, що якось пов'язано з цією країною. Особливо, коли йшлося про тих, хто звідти повертався.

Так, вибуховою в соцмережах стала інформація про українців, які прилетіли з Уханю (місто в Китаї, де вперше зафіксували COVID-19) і мусили відбути обов'язкову самоізоляцію. Влада вирішила поселити їх у санаторії в селищі Нові Санжари, що на Полтавщині. Однак, на хвилі страху перед невідомим вірусом, місцеві жителі почали блокувати дороги, палити шини та всіляко намагатися не пропустити евакуйованих співвітчизників до місця ізоляції.

Користувачі соцмереж і тут не втрималися та почали створювати нові меми, присвячені цій ситуації.

Заплатити собакою за комуналку

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар у ефірі одного з телеканалів порадив пенсіонерці продати свого собаку, щоб мати можливість сплатити рахунки за газ.

Якщо (пес, – 24) елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити,

– пояснив нардеп.

Пізніше Брагар перепросив за цю тезу. Проте українців уже було не зупинити – соцмережі миттєво заповнилися мемами на цю тему.

Корабельна сосна

Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і керівник однойменної фракції в парламенті Давид Арахамія на засіданні в Миколаєві були впевнені, що їхні мікрофони вимкнені, отже взялися обговорювати колег. Однак їх не просто було чутно, цю розмову ще й транслював місцевий телеканал.



Зокрема, лунали сексистські висловлювання на адресу народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої: "Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна" тощо. Звісно, такий ляп не міг залишитися без належної уваги з боку глядачів.

Верещук з парасолькою

Ірину Верещук, яка балотувалася в мери Києва від "Слуги народу", незадовго до виборів помітили на зйомках відеоролика. Одним із кадрів був її "політ" над пішохідним мостом неподалік Володимирської гірки. Піднімали у повітря політикиню за допомогою спеціального механізму. Вона була одягнена у жовтий плащ та тримала відкритою зелену парасольку. Українці тут же провели паралель з Мері Поппінс – няня-чарівниця з книжки Памели Треверс.

Згодом сама Верещук пояснила, що це була частина зйомок її передвиборчого ролика.

Шостий ведмедик брауні

Цей мем виник завдяки кулінарним здібностям прессекретарки президента Юлії Мендель. А, якщо точніше – завдяки її рішенню ними похвалитися. Так, Мендель спекла шоколадний десерт у вигляді шести ведмедиків, один із яких вийшов дещо невдалим.

"Життя не ідеальне. Шостий ведмедик брауні – яскравий тому доказ", – підписала вона фото печива. І реакції підписників довго чекати не довелося – більшість провели паралель із шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Великий герб України

19 листопада в українському уряді обрали ескіз-переможець, який може стати Великим державним гербом України. І виглядає він, м'яко кажучи, сумнівно. До цього було проведено конкурс, в якому взяли участь десятки робіт.

Українці відреагували миттєво: з гумором і нерозумінням, для чого взагалі нам Великий герб.





Чіповані Біллом Гейтсом

Ще задовго до заяв про успішне завершення клінічних випробувань вакцини від COVID-19, у мережі почали поширювати теорію про те, що все це – суцільний обман. Нібито уряд США таким чином хоче "чіпувати" населення планети, аби стежити за кожним (і, ймовірно, керувати людством). І керує цим процесом, за деякими здогадками, не хто інший, як Білл Гейтс. Істерія досягла такого рівня, що антивакцинатори почали створювати петиції та виходити на мітинги з лозунгами на кшталт "Білл Гейтс хоче, щоб ми вимерли".

Звісно ж, це все – маячня і не має нічого спільного з реальністю. Проте користувачі соцмереж, все ж, стримуватися не стали і створили тисячі мемів, зокрема із закликами до Гейтса швидше налагодити процес "чіпування", "бо я сам не знаю, що робити зі своїм життям".

Дистанційна робота

Якщо раніше для багатьох людей працювати віддалено було або свідомим рішенням, або ж – можливістю у виняткових ситуаціях, то у 2020 з таким форматом роботи (і навчання) зіштовхнулася переважна більшість населення світу. І, хоч для багатьох це все було досить складно, люди не припиняли жартувати і створювати про "дистанційку" нові меми.

Капелюх на головній ялинці

Цього року головну ялинку країни у Києві спочатку хотіли прикрасити святковим капелюхом замість традиційної зірки. Така ідея сподобалася не всім, тому рішення зрештою змінили. Але користувачі соцмереж встигли посміятися з нової прикраси вдосталь.

Власне сам 2020 рік

Рік, який минає, цілком заслуговує на звання одного з найбільш невдалих за останні десятиліття: масштабні лісові пожежі, пандемія COVID-19, повний локдаун, економічна криза тощо. Люди з усього світу були змушені змінити свій звичайний стиль життя та швидко вчитися підлаштовуватися під обставини. Але це не привід забувати про гумор. Особливо у ситуаціях, які нам непідвладні.



Якби 2020 потрібно було зобразити однією картинкою / всі меми – із соцмереж