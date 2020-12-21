Кабінет Міністрів призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. Раніше він очолював Головне слідче управління фінансових розслідувань. Також має звання полковника податкової міліції.

Мельник очолив ДФС: подробиці

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 21 грудня. Про це у телеграмі написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

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За його словами, Мельника призначили шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Зауважимо, що 9 грудня Кабмін погодив кандидатуру Мельника на посаду голови ДФС.

Що цьому передувало

До останнього часу обов'язки голови Державної фіскальної служби виконував Сергій Солодченко. На цій посаді він змінив також тимчасового керівника Дениса Гутенка. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Зеленського 14 липня. Очільник держави свій крок пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. А останні відзначилися незадовільною боротьбою з контрабандою на кордоні.

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