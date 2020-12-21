Мельник став головою Державної фіскальної служби
Кабінет Міністрів призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. Раніше він очолював Головне слідче управління фінансових розслідувань. Також має звання полковника податкової міліції.
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Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 21 грудня. Про це у телеграмі написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
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За його словами, Мельника призначили шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Зауважимо, що 9 грудня Кабмін погодив кандидатуру Мельника на посаду голови ДФС.
Що цьому передувало
- До останнього часу обов'язки голови Державної фіскальної служби виконував Сергій Солодченко. На цій посаді він змінив також тимчасового керівника Дениса Гутенка. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.
- Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Зеленського 14 липня. Очільник держави свій крок пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. А останні відзначилися незадовільною боротьбою з контрабандою на кордоні.
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Головне про Вадима Мельника
- Він народився 2 травня на Житомирі.
- Першу вищу освіту здобув у Харківському військовому університеті за спеціальністю "Радіотехнічні засоби". Потім вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Завершив Мельник тут навчання у 2000 році за спеціальністю "Правознавство".
- Після навчання спершу працював у Збройних Силах, зокрема перебував у розпорядженні начальника Харківського військового університету.
- Після звільнення виконував обов'язки старшого слідчого податкової міліції у Василькові на Киїщині. Надалі займав керівні посади в органах державної податкової служби управління податкової міліції.
- За Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.
- У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС. Пізніше Мельник це управління очолив.
- У 2016 році подав декларацію у зв'язку зі звільненням з посади. Там – 270 тисяч гривень зарплати за січень – вересень, 2,5 мільйона гривень подарунку від брата та небанківська позика у майже мільйон гривень.
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